Doboj još bez spomenika za poginule borce

Božana Živanović

24.01.2026

19:31

Добој тврђава
Foto: Youtube/ screenshot

Milovan Jovanović iz Doboja kao pripadnik Petog odreda specijalne brigade policije prošao je ratišta od Sarajeva do Bihaća. Preživio je rat, ali njegov brat Nenad nije. Poginuo je, priča Milovan 1993. na dobojskom ratištu. Boli ga što u gradu još nema spomen obilježja.

“Mi smo nemoćni da tu nešto uradimo odavno je to trebalo ali neko tu koči da li nekom ne treba ne odgovara, za sve ima mjesta ali za nas nema”, kaže Milovan Jovanović , bivši borac.

Centralni spomenik stradalim borcima u Doboju još nije sagrađen. Tako, kažu saborci, nema traga o 1800 stradalih sa dobojskog kraja.

“Bruka tako gledam na to apsurd je da 30 i kusur godina nakon rata nemamo centralni spomenik za naše poginule borce VRS i policije”, rekao je Vladimir Smiljanić, bivši borac

Biće, odgovaraju iz gradske uprave. Planove da gradnju završe krajem prošle godine, poremetili su imovinsko pravni odnosi na planiranoj lokaciji.

“Znači jedan dio te parcele je u vlasništvu fizičkog lica i službe koje su zadužene za rješavanje ovih koraka su nas informisale da smo pri kraju i ove procedure kao bi grad Doboj konačno dobio spomen obilježje”, kaže Dijana Kalenić, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Gradnja je više puta najavljivana, lokacije mijenjane. Konačna je u blizini Spomen hrama rođenja presvete Bogorodice. Prošle godine pripremljen je projekat i formiran savjet ta izgradnju. Prema posljednjim informacijama radovi bi trebalo da počnu na proljeće.

Doboj

spomenik

