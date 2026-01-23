Logo
Parežanin: Započeti brojni projekti za dobrobit građana

SRNA

23.01.2026

Мидораг Парежанин
Foto: SRNA

Za Bileću je protekla godina bila izazovna, ali i uspješna, izjavio je Srni načelnik opštine Miodrag Parežanin, navodeći da su se trudili da poprave uslove života svim građanima i da su započeti brojni projekti.

Parežanin je napomenuo da je u Bileći za najmljađe počela izgradnja vrtića u koji se ulaže 4,2 miliona KM iz sredstava Kabineta predsjednika Republike Srpske, te dodao da Bileća ima podršku republičkih institucija.

Parežanin je istakao da je u rekonstrukciju bilećkog srednjoškolskog centra uloženo oko 230.000 KM.

"Budžet opštine je sada stabilan, a urađeni su novi kilometri asfalta u gradu i na selima", istakao je Parežanin.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući dobroj poslovnoj klimi, grade se nove stambene jedinice, a investitori žele da ulažu u objekte na području Bileće.

Parežanin je najavio da je za najmlađe u ovoj godini planirana i izgradnja parkova sa zabavno-edukativnim sadržajem.

"Opština će u ovoj godini pomoći i parove koji se bore za potomstvo, a planirana je i podrška za novorođenčad, kao i besplatni udžbenici za osnovce", naveo je Parežanin.

Kada je riječ o javnim preduzećima, Parežanin je naveo da je Komunalno preduzeće mnogo stabilnije, ali se i dalje radi na nabavci nove mehanizacije kako bi grad bio čistiji, dok je vodosnabdijevanje uredno i kontinuirano zahvaljujući navabci novih pumpi.

On je naveo da je uloženo i u novu, savremenu opremu za "Radio Bileću", koji se sada dalje i bolje čuje, te dodao da se obnavlja i rad Udruženja djece sa poteškoćama u razvoju.

Parežanin je istakao da je ponosan i na sva dešavanja koja su održana u Bileći protekle godine, poput sajma privrede, Ćorovićevih susreta pisaca, pozorišnog festivala, smotre folklora, sportskih susreta, promocija knjiga.

"Bileća je tokom proteklih praznika bila jedan od najljepše ukrašenih gradova u Hercegovini", rekao je on i zahvalio svim volonterima i pokroviteljima koji su to realizovali.

Čestitavši sugrađanima predstojeću slavu opštine Svetog Savu, Parežanin je istakao da su pokazali da u Bileći može mnogo da se uradi zahvaljujući međusobnom poštovanju, volji i jedinstvu.

Načelnik opštine Bileća je pozvao sve da 27. januara prisustvuju Svetoj liturgiji u bilećkom Sabornom Hramu Svetog Save, koji takođe proslavlja slavu, kao i da učestvuju u litiji ulicama grada.

