Sarajevo jutros najzagađeniji grad na svijetu

Izvor:

SRNA

23.01.2026

08:09

Komentari:

0
Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

Sarajevo je jutros grad sa najzagađenijim vazduhom na svijetu sa indeksom zagađenosti 359, podaci su sajta za mjerenje kvaliteta vazduha "Aj-kju-er".

Sarajevo je jutros jedini grad na svijetu sa kvalitetom vazduha u kategoriji opasnog, a slijede gradovi Daka u Bangladešu sa indeksom 264, Delhi i Kalkuta u Indiji sa indeksom 212, odnosno 206 i drugi, što se svrstava u kategoriju vrlo nezdravog vazduha.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel ne želi mir

Prema podacima sa sajta udruženja "Eko akcija", u BiH jutros je vazduh opasan i u Visokom, Vogošći, Kaknju, Ilijašu i Travniku, dok je vrlo nezdrav u Banjaluci, Zenici, Tuzli, Maglaju.

Zagađen vazduh predstavlja opasnost za stanovništvo, te se savjetuje izbjegavanje boravka napolju ili, ukoliko to nije moguće, izbjegavanje bilo kakvih napora, posebno za osjetljive grupe - stara lica, trudnice i djecu, te lica sa respiratornim i srčanim problemima.

