Virus hara jugom Srpske

Kašalj, povišena temperatura i malaksalost, simptomi već dobro poznati, ponovo pune ambulante trebinjskog Doma zdravlja. Da li je riječ o sezonskom virusu, gripu ili koroni, teško je razlikovati, jer su simptomi gotovo identični. Korona virus je oslabio, ali nije nestao, poručuje epidemilog.

"Imali smo pandemiju, bilo je očekivano da će tokom nekog određenog broja godina da virus oslabi na intenzitetu, a da njegova prenosivost bude veća. Tako da je to virus sa kojim danas živimo. On se javlja češće u zimskim mjesecima, ali ima nešto manje izražen sezonski karakter nego virus gripa. U ovom trenutku iako se ne testira rutinski najvjerovatnije da imamo i korona virus i virus gripu u populaciji", kaže Jelena Durić, epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.

Od blažih simptoma do upornog kašlja i višednevne temperature, iskustva pacijenata na jugu Srpske su različita. Dok su neki virus preboljeli za nekoliko dana, drugi su završili i na bolničkom liječenju.

"Mislim da jeste to taj isti virus, jer se daju isti lijekovi koji su se davali u momentu korone. Kod mene je temperatura bila od 37,2 do 38. Trajala je četiri dana, imao sam kašalj, i upućen sam na grudno odjeljenje i tu sam liječio se 5 dana. Sada sam dobro",

"Bilo je malo temperature, ali nije bilo potrebno intervenisati to se kući riješi",

"Ima tih virusa, stisne u plućima, ali je prošlo", neki su od komentara građana.

Povećan broj pacijenata nakon praznika za ljekare porodične medicine u trebinjskom Domu zdravlja, nije iznenađenje.

"Posle praznika velika su okupljanja, promjene temperature, veliki broj pacijenata sa respiratornim virusima. Temperatura se vraća, produženi kašalj, ali uz pravilnu njegu uglavnom nemamo veliki broj komplikacija", kaže Tatjana Bošnjak, načelnik Službe porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.

Ipak, kako je potvrđeno za ATV, pacijenata sa težom kliničkom slikom bilo je i na Odjeljenju za pulmologiju Bolnice Trebinje. Zato su, zbog pogoršane epidemiološke situacije, posjete pacijentima u trebinjskoj Bolnici, do daljnjeg, zabranjene.