Logo
Large banner

Policija moli za pomoć: Da li ste vidjeli ovog mladića

Izvor:

ATV

21.01.2026

13:26

Komentari:

0
Матео Крталић
Foto: Policija Mostar

Policijska uprava Mostar zaprimila je prijavu o nestanku 20-godišnjeg Matea Krtalića iz Mostara, koji je, prema dostupnim informacijama, posljednji put viđen 18. septembra 2024. godine, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Kako navode iz policije, Mateo Krtalić je mršavije tjelesne građe, visok oko 180 centimetara, ima kratku crnu kosu, a u trenutku nestanka nije poznato šta je imao na sebi.

Најновија вијест

Kultura

Tuga: Umrla je Moja Milena

Policijski službenici provode mjere i radnje s ciljem pronalaska nestale osobe, a u potragu su uključeni i drugi nadležni organi.

Iz Policijske uprave Mostar apelovali su na građane koji imaju bilo kakva saznanja o nestalom mladiću ili uoče osobu koja odgovara navedenom opisu da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatni broj 122.

Podijeli:

Tagovi:

Nestanak

potraga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су најгора дрва за огријев: Потрошите брдо пара ни за шта

Savjeti

Ovo su najgora drva za ogrijev: Potrošite brdo para ni za šta

2 h

0
Ноге масажа депилација

Savjeti

Konzumiranje ovih namirnica smanjuje pojavu celulita

2 h

0
Дански политичар опсовао Трампу: Можда ћете разумјети

Svijet

Danski političar opsovao Trampu: Možda ćete razumjeti

2 h

0
У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

BiH

U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

2 h

0

Više iz rubrike

Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

Gradovi i opštine

Vukovi napadaju u čoporu: Zaklali stotinu ovaca i koza

3 h

0
Припремите залихе: Дио Билеће данас без воде

Gradovi i opštine

Pripremite zalihe: Dio Bileće danas bez vode

3 h

0
Сарајево смог магла

Gradovi i opštine

Vazduh vrlo nezdrav u ovim gradovima

7 h

0
Могућ прекид наставе у Челинцу

Gradovi i opštine

Moguć prekid nastave u Čelincu

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Mljekari traže veće premije

15

57

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner