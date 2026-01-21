Policija moli za pomoć: Da li ste vidjeli ovog mladića

Policijska uprava Mostar zaprimila je prijavu o nestanku 20-godišnjeg Matea Krtalića iz Mostara, koji je, prema dostupnim informacijama, posljednji put viđen 18. septembra 2024. godine, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Kako navode iz policije, Mateo Krtalić je mršavije tjelesne građe, visok oko 180 centimetara, ima kratku crnu kosu, a u trenutku nestanka nije poznato šta je imao na sebi.

Policijski službenici provode mjere i radnje s ciljem pronalaska nestale osobe, a u potragu su uključeni i drugi nadležni organi.

Iz Policijske uprave Mostar apelovali su na građane koji imaju bilo kakva saznanja o nestalom mladiću ili uoče osobu koja odgovara navedenom opisu da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatni broj 122.