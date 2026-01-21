Logo
Konzumiranje ovih namirnica smanjuje pojavu celulita

Ноге масажа депилација
Foto: Pexels

Nakon trudnoće, mnoge žene primjećuju promjene na tijelu koje mogu uticati na samopouzdanje, a celulit je jedan od najčešćih izazova s kojima se susreću.

Određene namirnice mogu pomoći u održavanju zdrave kože, balansiranju hormona i smanjenju vidljivosti celulita.

Evo o kojim zdravim namirnicama je riječ:

Borovnice

Redovna konzumacija voća, uključujući borovnice, povezana je s manjom tjelesnom težinom. Studije pokazuju da voće i povrće smanjuju rizik od hroničnih bolesti poput visokog krvnog pritiska, a istovremeno pomažu u očuvanju zdravlja kože i tijela.

Gljive

Gljive su bogate nutritivnim vrijednostima. Gljive u kombinaciji sa piletinom ili govedinom mogu smanjiti kalorijski unos bez gubitka ukusa, što ih čini idealnim izborom za zdravu ishranu.

Laneno sjeme

Laneno sjeme je odličan izbor za zdravlje kože jer pomaže u regulisanju nivoa estrogena i podstiče proizvodnju kolagena. Može da bude sastavni dio doručka, smutija ili da se konzumira kao grickalica.

Hrana bogata vlaknima

Povrće, orašasti plodovi, sjemenke i bobice doprinose zdravlju probavnog sistema, pomažu u kontroli apetita i održavanju hormonske ravnoteže. Antioksidansi iz ovih namirnica štite kožu od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

celulit

ishrana

