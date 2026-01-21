Ujak sačmarom upucao sestrića, poznato u kakvom je stanju

Muškarac A.S. (45) uhapšen je u Kruševcu nakon što je u selu Mala Vrbnica tokom proslave krsne slave Sveti Jovan pucao na dvojicu sestrića i tom prilikom jednog ranio.

Kako saznajemo, vatrenom obračunu je prethodila dvočasovna svađa ujaka sa sestrićima i tuča, nakon čega je Aleksandar S. potegao sačmaru na sestriće i jednog lakše ranio.

Povrijeđeni mladić je nakon ljekarskog zbrinjavanja pušten kući.

Inače, Stefan S. i Lazar S. su bili kod ujaka na slavi. Aleksandar S. živi sam sa ženom, a kako kažu mještani Male Vrbnice, navodno, u posljednje vrijeme je imao problema sa alkoholom.

Policija je odmah nakon prijave izašla na lice mjesta i uhapsila A. S. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta, kao i to da li je oružje bilo u ilegalnom posjedu.

(Informer)