Potvrđene sumnje mljekara: Lažni sirevi na policama u Republici Srpskoj

Udruženje poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske saopštili su da im je odgovoreno iz Inspektorata Srpske da su u kontroli utvrdili da se proizvod "Danish White" na polici u marketima prodaje kao "Danski sir".

Oni su u saopštenju objavili odgovor Inspektorata RS u kojem se navodi da su inspektori izašli 19. januara u market koje su mljekari prijavili ranije i utvrdili da se sporni proizvod sa fotografije uz prijavu prodaje kao "Danski sir"

Obmane potrošača

"Naime, radi se o proizvodu 'Danish White' 750 g, dok ga trgovac prodaje kao 'Danski sir', čime dolazi do obmane potrošača. Zatečena je ukupna količina navedenog proizvoda od 4 komada po prodajnoj cijeni od 4,99 KM. Takođe je pored proizvoda sa slike koju ste poslali uz prijavu u prometu zatečen 'Arla danski bijeli 50% mm' u količini od 3 komada, zamjena za sir biljnog porijeka Vitros Forma Tost 23,162 kg i zamjena za sir biljnog porijekla Vitros Forma Pica 11,748 kg iste problematike. Navedenom pravnom licu je usmeno naloženo otklanjanje navedene nepavilnosti, odnosno da se promijeni naziv prozvoda kako ne bi dolazilo do zablude potrošača prilikom kupovine istog, što je i učinjeno na licu mjesta, odnosno do momenta trajanja vanredne inspekcijske kontrole. Od strane ovog organa preduzeće se i zakonom predviđene mjere", piše u odgovoru Inspektorata mljekarima.

Udruženje u saopštenju navodi da je jasno da nadležna tijela nisu reagovala na vrijeme i da podaci o ovim proizvodima moraju biti jasni svim građanima.

"Smatramo da ovi proizvodi utiču na tržište, mljekare, ali i budžet. Kupci dobijaju informaciju da je neki fino upakovan proizvod iz inostranstva, jeftiniji od domaćih mliječnih proizvoda. Za taj proizvod se navodi da je sir – u navedenim slučajevima od strane trgovačkog lanca, i lažno ubjeđuje kupac da je porijeklom od mlijeka. Ovo utiče na izbor građana i oni umjesto mlijeka, počinju da konzumiraju neko biljno ulje. Proizvođači mlijeka, prerađivači, distributeri hraniva, mašina, lijekova, veterinari su direktno urođeni kroz smanjen priliv u sektor. Dugoročno, selo se potpuno degradira. Država se oštećuje za PDV, jer lažna informacija dovodi do povećanja tražnje za lažnim mliječnim proizvodima, koji su jeftiniji, pa je i iznos naplaćenog PDV niži. Država se dodatno oštećuje kroz budžet, jer se smanjuje ukupna ekonomska aktivnost domaćih subjekata u lancu proizvodnje mlijeka. Mi još ne znamo kako ovi proizvodi d‌jeluju na zdravlje naših građana", ističe se u saopštenju Udruženja poljoprivrednih proizvođača-mljekara Republike Srpske.

Mljekari su prije nekoliko dana poslali pismo Staši Košarcu, ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u kojem između ostalog, sumnjaju da se uvoze vještački proizvodi i zamjene, a deklarišu se kao sirevi.

Košarac im je odgovorio isti dan da su u potpunosti spremni i opredijeljeni da postupe po inicijativi nadležnih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH kada je u pitanju uvođenje zaštitnih mjera na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda.