Od danas na snazi nove cijene goriva

Izvor:

Radio Sarajevo

21.01.2026

12:44

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini često variraju u zavisnosti od mnogih faktora ali za građane je važno da budu u toku sa najnovijim promjenama kako bi izabrali najbolju opciju.

Bingo je tako danas, 16. decembra, objavio nove cijene goriva na svojim benzinskim pumpama.

Cijena dizel goriva iznosi 2,19 KM po litru, dok je cijena BMB95 benzina 2,29 KM.

BMB 98 benzin dostupan je po cijeni od 2,49 KM, ali samo na benzinskoj pumpi Bingo Petrol u Mostaru, dok je LPG samo 1,19 KM.

Камион

BiH

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

Lokacije Bingo Petrol pumpi nalaze se širom Bosne i Hercegovine: u Tuzli, Gračanici, Hadžićima, Zenici, Kalesiji, Čeliću, Bihaću, Mostaru i Sarajevu, prenosi Radio Sarajevo.

