Logo
Large banner

Srpska bogatija za 18 beba

Izvor:

ATV

21.01.2026

08:03

Komentari:

0
Српска богатија за 18 беба
Foto: pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, po devet djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno pet beba, u Doboju i Foči po četiri, u Bijeljini i Gradišci po dvije, a u Istočnom Sarajevu jedna beba.

Dvije djevojčice i tri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju jedna djevojčica i tri dječaka, u Foči tri djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini i Gradišci po jedna djevojčica i dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica.

U porodilištima u Trebinju, Prijedoru, Zvorniku i Nevesinju nije bilo poroda.

Podijeli:

Tag:

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Svijet

Poznato stanje dječaka kog je napala ajkula

1 h

0
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Svijet

Tramp: Amerika ima oružje za koje niko ne zna

1 h

0
Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

Savjeti

Izbacite otrove iz organizma: Kašika ovog ulja je spas

1 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Karleuša otkrila: Duško ne plaća - da je živ i zdrav i što dalje od mene

1 h

0

Više iz rubrike

Поледица у вишим предјелима, у котлинама магла

Društvo

Poledica u višim predjelima, u kotlinama magla

1 h

0
Какве нас температуре очекују данас?

Društvo

Kakve nas temperature očekuju danas?

1 h

0
Хљеб

Društvo

Odlazak u pekaru postaje luksuz: Građane očekuju nova poskupljenja

2 h

0
Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Društvo

Slavimo svete mučenike Julijana i Vasilisu: Izgovorite ovu molitvu da otjerate nevolje

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

11

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

09

05

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

08

57

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

08

48

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

08

47

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner