Srpska bogatija za 18 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, po devet djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno pet beba, u Doboju i Foči po četiri, u Bijeljini i Gradišci po dvije, a u Istočnom Sarajevu jedna beba.

Dvije djevojčice i tri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju jedna djevojčica i tri dječaka, u Foči tri djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini i Gradišci po jedna djevojčica i dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica.

U porodilištima u Trebinju, Prijedoru, Zvorniku i Nevesinju nije bilo poroda.