Poznato stanje dječaka kog je napala ajkula

Niko Antić (12), kog je napala ajkula na plaži u Sidneju, živ je u bolnici ali je moždano mrtav i vjerovatno se nikada neće probuditi iz kome, rekao je blizak član porodice za Daily mail.

Niko je skakao u vodu sa stene visoke šest metara u parku Nilsen u istočnom predgrađu Sidneja, u nedjelju oko 16.20 sati kada ga je napala, kako se sumnja, ajkula bik.

U napadu su mu teško povrijeđene obje noge, a on je preživio jer je jedan od njegovo petoro prijatelja skočio u vodu i izvukao ga na stijene, dok je ajkula plivala u blizini.

Blizak član porodice potvrdio je za Daily mail da je Niko i dalje živ u bolnici.

Policija je takođe potvrdila da Nikovo stanje ostaje nepromijenjeno.

"Još uvijek spava, ali neće moći da se vrati jer mu mozak uopšte ne reaguje", rekao je rođak.

On je dodao da je Niko talentovani sportista koji je uvijek tjerao ljude da se smiju.

"On je sportista i uvijek uspeva da izmami osmijeh na licima ljudi", dodao je on.

Do incidenta je došlo na plaži Šark u Voklizu, gde je dvanaestogodišnji dječak ugrižen dok je plivao sa prijateljima blizu popularne stijene za skakanje van ograđenog prostora za kupanje.

Policija je kasnije pripisala zasluge dječakovim prijateljima da su mu spasili život skočivši sa stijena tokom napada i odvukavši ga nazad na obalu.

"Ti postupci su bili nevjerovatno hrabri u datim okolnostima", rekao je nadzornik Džozef Maknalti.

Policajac je u razgovoru sa novinarima u ponedjeljak rekao da je dječak izgubio značajnu količinu krvi i da je bio bez svijesti kada su stigli bolničari.

"Dječak je izgubio puls, došlo je do velikog gubitka krvi, a dvostruki podvez je zaustavio taj tok gubitka krvi i doprineo spasavanju njegovog života", rekao je policajac.

Porodični prijatelj Viktor Pineiro pokrenuo je kampanju na GoFundMe kako bi pomogao porodici da pokrije troškove.

"Nika je u nedjelju u luci Sidnej napala ajkula i zadobio je povrede opasne po život", napisao je on, opisujući to kao "najgori mogući ishod".

Još jedna porodična prijateljica, Triš, podelila je link do prikupljanja sredstava na Fejsbuku uz poruku: "Srce me boli".

Treći porodični prijatelj je pozvao ljude da doniraju novac.

"Ovo je porodica koju poznajem i prolaze kroz nezamislivo težak period", poručio je on.

(Telegraf)