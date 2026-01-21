Logo
Jezivi detalji ubistva: Žena izbodena 23 puta, noga joj amputirana lopatom

Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Tijelo Federike Torzulo (41) pronađeno je trideset kilometara od Rima, a prema novim informacijama iz istrage, ubijena je sa 23 ubodne rane, od kojih je prvu zadobila na desnoj strani vrata.

Žrtva je pokušala da se brani, o čemu svjedoče najmanje četiri odbrambene rane.

To je utvrđeno obdukcijom sprovedenom u Institutu za sudsku medicinu u Rimu, piše “Il Mesađero”.

Jezivi detalji ubistva

Tijelo žene, koju su karabinjeri pronašli potpuno nago na zemljištu u blizini firme njenog supruga Klaudija Karlomanja, imalo je amputiranu lijevu nogu u visini butine.

Prema nalazima, amputacija je izvršena mehaničkom lopatom koja je korišćena i za zakopavanje tijela.

Tokom obdukcije, pronađene su opekotine na licu, vratu i gornjem dijelu grudnog koša, koji je bio zgnječen, kao i teške povrede karlice i stomaka.

Vjeruje se da je oružje ubistva nož sa dvije oštrice. Slijede histološki i hemijsko-toksikološki testovi, čiji se rezultati očekuju za 90 dana. Obdukciji su prisustvovali predstavnici tužilaštva i porodice žrtve, kao i stručnjaci koje je angažovao staratelj sina žrtve i odbrana muža.

Suprug osumnjičen

U međuvremenu, tužilaštvo u Čivitavekiji optužuje supruga Klaudija Karlomanja za femicid i skrivanje tijela. Ročište za potvrđivanje hapšenja zakazano je za sutra u 11 časova u zatvoru u Čivitavekiji. Karlomanjo se juče branio pred tužiocima ćutanjem.

Istražioci sada pokušavaju da dobiju priznanje, utvrde motiv i preciznu dinamiku događaja i pronađu oružje koje još nije pronađeno.

Prema italijanskom krivičnom zakoniku (posebno nakon uvođenja zakona “Codice Rosso” 2019. godine), kazna za ubistvo supružnika ili vanbračnog partnera je doživotni zatvor. Italija je pooštrila zakone tako da se olakšavajuće okolnosti koje bi značajno smanjile kaznu ne mogu primijeniti na takve zločine, a postupci su ubrzani kako bi se žrtve i njihove porodice brže nadoknadili šteti.

Uz optužbu za skrivanje tijela, Karlomanja se suočava sa najstrožom mogućom sankcijom poznatom italijanskom pravnom sistemu.

Italija

Ubistvo

pronađeno tijelo

