Još jedna nesreća u Španiji: Mašinovođa poginuo, više osoba povrijeđeno

Mašinovođa je poginuo, a najmanje 37 osoba je povrijeđeno, od kojih je petoro u kritičnom stanju, kada je prigradski voz sinoć udario u obrušeni potporni zid i iskočio iz šina blizu Barselone, saopštila je španska policija.

Medicinski zvaničnici su naveli da je pet osoba u teškom stanju, šest ima umjerene povrede, a 26 je zadobilo lakše povrede. Prema informacijama koje je pružila vatrogasna služba, većina povrijeđenih bila je u prvom vagonu, koji je podnio najveći dio udara o zid, prenio je "Pais".

Prvobitne pretpostavke ukazuju na to da je infrastruktura možda urušena zbog kiša koje su padale posljednjih nekoliko dana u Kataloniji, navodi španski list.

Vatrogasna služba, koja je rasporedila 70 pripadnika na mjestu nesreće, izvijestila je putem društvenih mreža da je potporni zid ojačan kako bi se spriječilo dalje urušavanje.

Navela je i da su morali da izbave jednog povrijeđenog koji je bio zarobljen u olupini voza.

Saobraćaj na toj željezničkoj liniji je obustavljen.

Još jedan voz iskočio je u ponedjeljak iz šina u Kataloniji, a nije bilo povrijeđenih. Tu nezgodu izazvalo je kamenje koje je palo na pruge zbog oluje koja je pogodila Đironu.

Španski sindikat željezničkih mašinovođa je pozvao na obustavu katalonskog prigradskog željezničkog saobraćaja „do daljeg obavještenja“ nakon saznanja za nesreću.

Mašinovođe žele da se pregleda cijela infrastruktura kako bi se procijenio utjecaj nedavnih oluja, navodi "Pais".

Pojačane mjere bezbjednosti uvedene su u trenutku kada se španski željeznički saobraćaj suočava sa ozbiljnom krizom, nakon teške nesreće koja se dogodila u nedjelju kod mjesta Adamuz u provinciji Kordoba, gdje je pri iskliznuću dva brza voza poginula najmanje 41 osoba, a više od 100 ih je povrijeđeno.