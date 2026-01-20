Tramp: Siguran sam da me u Švajcarskoj radosno očekuju

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da uskoro putuje na "prekrasno mjesto" u Švajcarskoj i da je siguran da ga tamo radosno očekuju.

Predsjednik SAD sutra bi trebalo da učestvuje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, gdje se uveliko raspravlja o njegovim prijetnjama da bi Sjedinjene Države mogle silom preuzeti kontrolu nad Grenlandom.

Francuski predsjednik Emanuel Makron poručio je svjetskim čelnicima da je "beskrajno gomilanje novih carina" iz SAD "neprihvatljivo".

Tramp je rekao da carine predstavljaju važan izvor prihoda i jačanja nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da sa nestrpljenjem čeka odluku Vrhovnog suda SAD o zakonitosti carina uvedenih prošle godine.

On je naveo da su SAD zahvaljujući carinama prikupile stotine milijardi dolara, upozorivši da bi u slučaju nepovoljne sudske odluke moglo doći do obaveze vraćanja tog novca.

Govoreći o ekonomiji, pohvalio je rezultate svoje administracije, navodeći da je okončana "Bajdenova stagflacija", ostvaren "izuzetno snažan ekonomski rast", kao i "najbolje berze i penzijski fondovi u istoriji", prenosi CBS Njuz.

- Naslijedili smo haos. Brojke koje smo nasleijdili bile su veoma visoke, a sada smo ih gotovo sve značajno smanjili - rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

Istakao je postignuća svoje administracije tvrdeći da je urađeno više nego u bilo kojoj prethodnoj vladi

Tramp je u svom obraćanju iznio i niz kritika na račun Somalije i somalijskih imigranata, nazivajući Somaliju "zemljom koja ne liči na državu" i karakterišući je kao "približno najgoru na svijetu".

U tom kontekstu kritikovao je i predstavnicu u Kongresu SAD Ilhan Omar, koja je somalijskog porijekla, a somalijske imigrante nazvao je "ljudima sa veoma niskim koeficijentom inteligencije".