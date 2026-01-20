Logo
Large banner

Tramp: Siguran sam da me u Švajcarskoj radosno očekuju

Izvor:

SRNA

20.01.2026

21:01

Komentari:

0
Трамп: Сигуран сам да ме у Швајцарској радосно очекују
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da uskoro putuje na "prekrasno mjesto" u Švajcarskoj i da je siguran da ga tamo radosno očekuju.

Predsjednik SAD sutra bi trebalo da učestvuje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, gdje se uveliko raspravlja o njegovim prijetnjama da bi Sjedinjene Države mogle silom preuzeti kontrolu nad Grenlandom.

Francuski predsjednik Emanuel Makron poručio je svjetskim čelnicima da je "beskrajno gomilanje novih carina" iz SAD "neprihvatljivo".

Tramp je rekao da carine predstavljaju važan izvor prihoda i jačanja nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da sa nestrpljenjem čeka odluku Vrhovnog suda SAD o zakonitosti carina uvedenih prošle godine.

On je naveo da su SAD zahvaljujući carinama prikupile stotine milijardi dolara, upozorivši da bi u slučaju nepovoljne sudske odluke moglo doći do obaveze vraćanja tog novca.

Govoreći o ekonomiji, pohvalio je rezultate svoje administracije, navodeći da je okončana "Bajdenova stagflacija", ostvaren "izuzetno snažan ekonomski rast", kao i "najbolje berze i penzijski fondovi u istoriji", prenosi CBS Njuz.

- Naslijedili smo haos. Brojke koje smo nasleijdili bile su veoma visoke, a sada smo ih gotovo sve značajno smanjili - rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

Istakao je postignuća svoje administracije tvrdeći da je urađeno više nego u bilo kojoj prethodnoj vladi

Tramp je u svom obraćanju iznio i niz kritika na račun Somalije i somalijskih imigranata, nazivajući Somaliju "zemljom koja ne liči na državu" i karakterišući je kao "približno najgoru na svijetu".

U tom kontekstu kritikovao je i predstavnicu u Kongresu SAD Ilhan Omar, koja je somalijskog porijekla, a somalijske imigrante nazvao je "ljudima sa veoma niskim koeficijentom inteligencije".

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Švajcarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Швајцарац Лука Сигрист током утакмице Европског првенства у рукомету између Црне Горе и Швајцарске у Унити арени у Форнебуу, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.

Svijet

Debakl u Oslu: Crna Gora potučena do nogu od Švajcarske

1 h

0
Каспер Хог из Глимта слави након што је постигао гол током утакмице Лиге шампиона између Бодо/Глимта и Манчестер Ситија у Боду, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.

Fudbal

Blamaža Mančester sitija: Bodo Glimt ih razbio na domaćem terenu

1 h

0
Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

Ostali sportovi

Šok za prvake Evrope! Španija nakon peteraca izgubila od Mađarske i ostala bez polufinala

2 h

0
Благи пораст рођених беба у Бијељини

Društvo

Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

2 h

0

Više iz rubrike

Швајцарац Лука Сигрист током утакмице Европског првенства у рукомету између Црне Горе и Швајцарске у Унити арени у Форнебуу, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.

Svijet

Debakl u Oslu: Crna Gora potučena do nogu od Švajcarske

1 h

0
Тренутак историје! Европа је управо одговорила Трампу и Америци

Svijet

Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

2 h

0
Становници Гренланда упозорени: Спремите се за могућу инвазију

Svijet

Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

2 h

0
ЕУ одговара на Трампове пријетње: Обустављају важан трговински споразум?

Svijet

EU odgovara na Trampove prijetnje: Obustavljaju važan trgovinski sporazum?

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

35

Zaharova: Izjave evropskih lidera u Davosu teatar apsurda

22

32

Savić: Srbiji želim svu sreću, neka slome nogu

22

16

Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

22

03

Real Madrid lako protiv Monaka

21

54

Srbija se raspala u finišu, Crna Gora preokretom do pobjede

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner