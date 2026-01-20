Šok za prvake Evrope! Španija nakon peteraca izgubila od Mađarske i ostala bez polufinala

Mađarska vaterpolo reprezentacija plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, nakon što je u direktnom okršaju za drugo mjesto u grupi E pobijedila aktuelnog evropskog prvaka Španiju boljim izvođenjem peteraca 15:14. U regularnom dijelu susreta bilo je 11:11.

Utakmica je bila izjednačena, a Mađarska je vodila i prije izvođenja peteraca, ali Španci su u posljednjim sekundama izjednačili.

Pobjednički pogodak u penal-seriji postigao je Fekete, a golman Vogel obranio dva udarca.

Akos Nagi postigao je tri gola za Mađarsku, dok je Sergi Kabanas zabio četiri za Španiju.

Mađarska će u polufinalu igrati protiv Grčke, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Srbija i pobjednik susreta Hrvatska – Italija.