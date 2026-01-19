Logo
Spektakl u Beogradu: Grčka "potopila" Italiju – šta to znači za Srbiju?

Izvor:

B92

19.01.2026

20:22

Ватерполо
Foto: Pixabay/kidsnewshu

Vaterpolisti Grčke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva.

Šampionat Evrope za vaterpoliste se održava u Beogradu od 10. do 25. januara, a reprezentacija Srbije je uspjela da se domogne plasmana u polufinale.

Tamo će joj se pridružila selekcija Grčke koja je pobijedila Italiju sa 15:13 u ponedjeljak uveče, a "pakleni rasplet" u toj grupi će uskoro biti svima jasno vidljiv.

Dakle, Grci su ubjedljivom pobjedom nad Italijom uspjeli da obezbijede prvo mjesto i plasman u polufinale, a vidjećemo da li će Hrvati ili Italijani ići na megdan Srbiji u tom pomenutom polufinalu.

Što se samog meča, Grčka je od starta pokazala odlučnost i samouvjerenost i preko Agiropulosa i Kakarisa stižu do 2:0, a Italijani smanjuju na 2:1 preko Grate pred kraj prve četvrtine.

Do poluvremena su "Heleni" uvećali prednost, pa su nakon pogotka Agiropulosa sa pet metara stigli do 6:4 pre odlaska na "veliki odmor".

Ni u trećoj četvrtini nisu stvari bile mnogo drugačije. Odmah je Kakaris povećao na 7:4, ali je Balcarini smanjio na 7:5, ali su igrači sa belim kapicama održavali +3 i nakon pogotka Halivopulosa završili treći kvartal sa 10:7.

U četvrtoj dionici, Grci su rutinski završili posao.

Imali su i pet golova prednosti (poslije gola Papanastasijua bilo je 13:8), ali su Italijani uspjeli da naprave seriju i izgube pristojnom razlikom, 15:13.

Njima će biti jako teško u posljednjem kolu, a s ozbirom na to kako stvari stoje ili će ispasti sa turnira ili će igrati protiv Srbije...

(b92)

