Spektakl u Beogradu: Grčka "potopila" Italiju – šta to znači za Srbiju?

Izvor:
B92
19.01.2026
20:22
Komentari:0
Vaterpolisti Grčke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva.
Šampionat Evrope za vaterpoliste se održava u Beogradu od 10. do 25. januara, a reprezentacija Srbije je uspjela da se domogne plasmana u polufinale.
Tamo će joj se pridružila selekcija Grčke koja je pobijedila Italiju sa 15:13 u ponedjeljak uveče, a "pakleni rasplet" u toj grupi će uskoro biti svima jasno vidljiv.
Ostali sportovi
Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju
Dakle, Grci su ubjedljivom pobjedom nad Italijom uspjeli da obezbijede prvo mjesto i plasman u polufinale, a vidjećemo da li će Hrvati ili Italijani ići na megdan Srbiji u tom pomenutom polufinalu.
Što se samog meča, Grčka je od starta pokazala odlučnost i samouvjerenost i preko Agiropulosa i Kakarisa stižu do 2:0, a Italijani smanjuju na 2:1 preko Grate pred kraj prve četvrtine.
Do poluvremena su "Heleni" uvećali prednost, pa su nakon pogotka Agiropulosa sa pet metara stigli do 6:4 pre odlaska na "veliki odmor".
Košarka
Pobjeda Studentskog centra u Laktašima
Ni u trećoj četvrtini nisu stvari bile mnogo drugačije. Odmah je Kakaris povećao na 7:4, ali je Balcarini smanjio na 7:5, ali su igrači sa belim kapicama održavali +3 i nakon pogotka Halivopulosa završili treći kvartal sa 10:7.
U četvrtoj dionici, Grci su rutinski završili posao.
Imali su i pet golova prednosti (poslije gola Papanastasijua bilo je 13:8), ali su Italijani uspjeli da naprave seriju i izgube pristojnom razlikom, 15:13.
Njima će biti jako teško u posljednjem kolu, a s ozbirom na to kako stvari stoje ili će ispasti sa turnira ili će igrati protiv Srbije...
(b92)
Ostali sportovi
3 h0
Ostali sportovi
13 h1
Ostali sportovi
23 h0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu