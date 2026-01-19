Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

Herojski, hrabro i sa dosta samopouzdanja odigrala je rukometna reprezentacija Srbije meč drugog kola glavne faze Evropskog prvenstva protiv Njemačke, ali onda je došla Austrija i uslijedio je hladan tuš. U trećoj rundi naš tim je ispustio prednost na poluvremenu i poražen je u nastavku rezultatom 26:25.

Prvi put od 2018. i šampionata u Hrvatskoj Orlovi su mogli da prođu dalje, takođe propustili smo da upišemo dvije pobjede na istom prvenstvu, što se nije desilo od 2012. Šteta, velika šteta, ali nada ostaje da možemo dalje, ako Španija pobijedi Njemačku.

Srpski tim dobro je ušao u ovu utakmicu i Austrija je pokazala zbog čega je imala ulogu tima koji će da grize kako bi slavila sa potrebna četiri gola razlike i sačuvala šanse da prođe dalje. Rano su tako poveli rezultatom 2:0.

Ipak, poslije šest minuta, Srbija je konačno pogodila preko Borzaša, a tek u devetom minutu videli smo i četvrti gol na meču, pošto je Kojadinović doneo poravnanje. Delovalo je u tim momentima da bi Orlovi mogli da se potencijalno odvoje od rivala.

Herburger je pri rezultatu 3:3 dobio dva minuta, naš tim je poveo 5:3, ali je propušten napad za vođstvo od plus tri i protivnik se relativno brzo vratio u život. Držao nas je u tim momentima Nemanja Ilić u životu, strelac čak pet golova u prvom poluvremenu.

Poslije rezultatskog egala, Austrija je sa igračem manje drugi put povela dva gola razlike, a poslije velike greške Marsenića bili smo i u neprijatnom položaju i dva igrača manje na terenu imali tokom trideset sekundi.

I pored toga uspjeli smo da poravnamo rezultat, a onda na krilima Dodića i Nemanje Ilića da povedemo 13:11. Na pauzu smo ipak otišli sa plus jedan, pošto smo promašili sedmerac.

Međutim, u drugom poluvremenu je uslijedio znatan pad u igri "orlova". Da li je to posljedica umora ili pritiska, ali dosta su ti napadi izgledali neuvjerljivo i bezidejno, a odbrana je propuštala na sve strane.

U drugom dijelu bilo je ozbiljno rudarenje za svaki gol. Smjenjivale su se ekipe u vođstvu, ali niko nije bio u stanju da pobjegne na više od gola prednosti.

I tako je bilo do 50. minuta. Tada su Austrijanci poveli 22:20, iako je tim golovima prethodio i odbranjen sedmerac Milosavljeva. Srbija se u tim trenucima veoma mučila u napadu i Austrija je ušla sa velikom prednošću u posljednjih 10 minuta.

U posljednjem minutu kod rezultata 26:24 za Austriju Milosavljev je odbranio sedmerac 27 sekundi prije kraja i Srbija je imala tih -2.

Uspjeli su izabranici Raula Gonzalesa na kraju da postignu gol i smanje poraz na gol razlike.

Sada za prolaz dalje Srbija mora da se nada pobjedi "furije".

(Telegraf)