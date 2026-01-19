Novi rekordi cijene zlata i srebra

Cijena zlata i srebra dostigla je nove rekorde nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio uvođenje carina na robu iz osam evropskih zemalja, koje će ostati na snazi sve do postizanja dogovora u vezi sa Grenlandom.

Cijena zlata za isporuku u februaru porasla je za 1,71 odsto na 4.674,20 dolara po unci /oko 31,1 gram/, dok je spot cijena skočila na 4.668,14 dolara, piše Si-En-Bi-Si.

Cijena srebra skočila je za 5,06 odsto na rekordnih 93 dolara po unci, dok je spot cijena dostigla 93,16 dolara.

Berzanski investitori u prognozama za ovu godinu ističu da je uspon zlata zasnovan na čvrstim osnovama, uz očekivani pad realnih kamatnih stopa i nastavak aktivnosti centralnih banaka da diverzifikuju svoje rezerve.

Evropska tržišta kapitala pala su jutros nakon američke najave carina, tako da su potonule akcije najvećih evropskih proizvođača automobila i ključnih luksuznih brendova.

Indeks auto-industrije pao je za 2,2 odsto, a indeks luksuzne robe za 2,9 odsto.