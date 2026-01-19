Logo
Large banner

Novi rekordi cijene zlata i srebra

Izvor:

SRNA

19.01.2026

20:42

Komentari:

0
Нови рекорди цијене злата и сребра
Foto: Pixabay

Cijena zlata i srebra dostigla je nove rekorde nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio uvođenje carina na robu iz osam evropskih zemalja, koje će ostati na snazi sve do postizanja dogovora u vezi sa Grenlandom.

Cijena zlata za isporuku u februaru porasla je za 1,71 odsto na 4.674,20 dolara po unci /oko 31,1 gram/, dok je spot cijena skočila na 4.668,14 dolara, piše Si-En-Bi-Si.

Cijena srebra skočila je za 5,06 odsto na rekordnih 93 dolara po unci, dok je spot cijena dostigla 93,16 dolara.

Berzanski investitori u prognozama za ovu godinu ističu da je uspon zlata zasnovan na čvrstim osnovama, uz očekivani pad realnih kamatnih stopa i nastavak aktivnosti centralnih banaka da diverzifikuju svoje rezerve.

Evropska tržišta kapitala pala su jutros nakon američke najave carina, tako da su potonule akcije najvećih evropskih proizvođača automobila i ključnih luksuznih brendova.

Indeks auto-industrije pao je za 2,2 odsto, a indeks luksuzne robe za 2,9 odsto.

Podijeli:

Tag:

Zlato

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Ekonomija

Biznismen porijeklom iz Srpske postaje najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj

6 h

0
Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Ekonomija

Pekari digli cijene: Građani sve više ogorčeni

10 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Gd‌je je najskuplje gorivo i kako na listi stoji BiH?

10 h

0
Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

Ekonomija

Ne nasjedajte na ove pozive: Samo jedan klik dovoljan je da vam nestane sav novac

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

22

22

Centralne vijesti, 19.01.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner