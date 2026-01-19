Logo
Ne nasjedajte na ove pozive: Samo jedan klik dovoljan je da vam nestane sav novac

Izvor:

Agencije

19.01.2026

10:47

Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац
Foto: Pexels

Živimo u digitalnom dobu u kojem većina finansija prolazi kroz bankovne aplikacije i mobilne platforme, pa oprez više nije samo preporuka, već postaje neophodnost.

Sve učestalije prevare danas ciljaju na ljudsku pažnju i povjerenje, a ne na tehničke propuste, stvarajući situacije u kojima jedan trenutak nepažnje može imati ozbiljne finansijske posljedice.

Iako se mnogo govori o zaštiti potrošača, jedna vrsta prevare i dalje prolazi gotovo bez greške – prevara koja igra na strah i povjerenje u banke. Britanski Gardijan ovih dana upozorava na sve rašireniji model prevare u kojem prevaranti ne traže novac direktno, već žrtvi „samo“ pošalju zahtjev za potvrdu.

Na prvi pogled, sve d‌jeluje bezazleno. Nema prebacivanja novca, nema sumnjivih linkova, samo jedna obavještenje i jedan klik. Ipak, posljedica može biti potpuno ispražnjen račun.

Prevaranti se predstavljaju kao službenici banke i pozivaju vlasnika računa telefonom. Često se obraćaju imenom, ponekad poznaju adresu ili poštanski broj, i traže da se određeni podaci „samo potvrde“. U razgovoru pitaju da li je obavljena neka kupovina u drugom gradu, u trgovini tehničkom robom ili na nepoznatoj internet stranici. Kada žrtva kaže da tu transakciju ne prepoznaje, prevarant objašnjava da je plaćanje blokirano, ali da je potrebno „hitno osigurati račun“.

U tom trenutku žrtva zaista dobija službenu obavijest banke, najčešće zahtjev za dodavanje kartice u Apple Pay ili Google Pay, ili jednokratni kod koji stiže putem SMS-a ili aplikacije. Pod pritiskom i u strahu da će ostati bez novca, osoba odobrava zahtjev ili izgovara kod, nesvesna da je upravo tim trenutkom omogućila prevarantima pristup svom računu.

Strah i žurba danas su glavni saveznici prevaranata. Oni više ne računaju na tehničke propuste, već na psihološki pritisak koji stvara osjećaj hitnosti. Upravo zbog toga ovakve prevare često završavaju teškim finansijskim gubicima. Stručnjaci savjetuju da se u takvim situacijama razgovor odmah prekine i da se banka kontaktira putem službenih kanala kako bi se račun zaštitio. Takođe, važno je nikada ne d‌ijeliti jednokratne kodove i uključiti obavještenja o transakcijama u aplikaciji, jer upravo ovi koraci mogu spriječiti katastrofu.

Ova vrsta prevare pokazuje koliko je važno ostati smiren, čak i kada situacija izgleda hitno i alarmantno. Jedan klik, koliko god bezazlen izgledao, može imati dalekosežne posljedice, a prevaranti računaju na to da žrtva neće posumnjati dok ne bude prekasno.

