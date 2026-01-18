Privrednici će dizati cijene roba i usluga

Zbog rasta troškova poslovanja, posebno komunalnih usluga, privrednici najavljuju korekciju cijena. Upozoravaju da su najugroženiji mali biznisi.

Poskupljenja komunalnih usluga pogodiće i privredu Republike Srpske. Teret će se na kraju preliti na građane.

Privrednici najavljuju više cijene svojih proizvoda i usluga. Od februara će vjerovatno biti više i za 10 do 15 odsto. Pravdaju to, pored većih računa za komunalije, i poskupljenjem roba kod dobavljača.

"Tako da ja sam i prošle godine, a i ove, pozvala sve preduzetnike da jednostavno prate taj trend poskupljenja, jer onda mi dolazimo u jednu situaciju gdje smo mi u negativnom dijelu poslovanja, idemo u minus i ne možemo, jednostavno, da stignemo sa takvim cijenama da servisiramo sve one obaveze i prema državi, i prema našim radnicima, ali i prema klijentima", kaže Žana Arsić, privrednik i predsjednik Zanatsko - preduzetničke komore Banjaluka.

Otežaće veći računi poslovanje posebno malim biznisima. Poslodavci kažu, trebalo bi da im se priskoči u pomoć.

"Oni su ranjiviji mnogo od kompanija koje su srednje ili velike. Tako da njima treba na neki način iznaći načina da se pomogne, a sa druge strane, za ove subjekte koji su veliki i srednji treba iznaći načina da se rasterete i poreski i vezano i za oporezivanje rada i za oporezivanje i kapitala i dobiti", rekao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

I ranije se upozoravalo na to da mora da postoji mjera u dizanju cijena, poručuju iz Privredne komore Republike Srpske.

"Ukoliko je to neki procenat koji ide izvan okvira koji je za privredu prihvatljiv, privreda će morati na domaćem tržištu da poveća svoje cijene. S druge strane, sigurno da u konkurenciji na inostranom tržištu mi ćemo trpjeti određene konsekvence toga da nećemo moći svo to poskupljenje da ukalkulišemo prema inostranim partnerima. Inostrani partneri, uglavnom nemaju ni oni prostora, niti dozvoljavaju kroz nove ugovore da se tu radi o nekim velikim korekcijama samih cijena. Tako da će to sigurno biti jedna loša posljedica za našu privredu, našu ekonomiju", kaže Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Privrednici će, zbog uvećanja mrežarine, dobijati račune za struju veće za šest odsto. U Banjaluci će i za vodu više izdvajati – po kubiku za približno 14,5 odsto. Ima zahtjeva za poskupljenje i drugih komunalnih usluga. Koliko će tu cijena da raste, još se ne zna. Zna se da će na kraju, kada se podvuče crta, sve ići preko leđa građana.