Novi udar na samostalne preduzetnike - rastu im troškovi

Samostalni preduzetnici u FBiH, uključujući obrtnike, paušalce, frilensere i nosioce slobodnih zanimanja, u 2026. godinu su ušli s novim rastom troškova doprinosa i većim mjesečnim izdacima, iako se sistem formalno vodi kao fiskalno rasterećen nakon smanjenja zbirne stope doprinosa u 2025. godini.

Shodno Zakonu o doprinosima, federalni ministar finansija dužan je najkasnije do 31. decembra tekuće godine objaviti iznose osnovica za obračun doprinosa preduzetnika za narednu kalendarsku godinu.

Te osnovice utvrđuju se kao umnožak prosječne plate u FBiH u periodu od januara do septembra tekuće godine i propisanih koeficijenata koji zavise od osnova obavljanja samostalne djelatnosti, piše "Večernji list".

Prosječna plata od januara do septembra iznosila je 2.464 KM te je u odnosu na prethodnu godinu veća za 347 KM ili 16,39 posto. Nove osnovice su objavljene te su, očekivano, veće nego prošle godine.

Nove osnovice

Za preduzetnike po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti iz članova koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga, mjesečna osnovica za obračun doprinosa za slobodna zanimanja iznosi 2.710 KM, za samostalnu djelatnost obrta i srodnih djelatnosti 1.602 KM, za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu 715 KM, a za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca takođe 715 KM.

Da bi s pravom koristili ovu osnovicu, njeni obveznici moraju biti upisani u odgovarajući registar, pri čemu treba znati da se, prema zakonu, pod djelatnost trgovca pojedinca, uz obavezu upisa u odgovarajući registar, svrstavaju samostalni trgovci koji promet nisu obavezni evidentirati putem fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji.

To znači da takvi trgovci pojedinci moraju imati rješenje nadležnog organa da su registrovani za djelatnost trgovine na pijacama, što podrazumijeva jedno prodajno mjesto kao što je štand, sto ili boks, zatim da to može biti i (de)montažni i/ili zidani objekat tipa kioska, ali i štand ili sto izvan pijaca na malo, uz važeće odobrenje nadležnog organa.

Za preduzetnike po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu, osnovica je takođe povećana.

Tako mjesečna osnovica za obračun doprinosa za samostalnu djelatnost obrta i srodnih djelatnosti iznosi 1.355 KM, za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata osnovica je 616 KM, a isti iznos važi i za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu te za samostalnu djelatnost taksi-prevoza. Nadalje, za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca osnovica iznosi 715 KM.

Mjesečni izdaci

Shodno objavljenim podacima, mjesečni doprinosi za samostalna zanimanja iznose 975,60 KM, što je 137,52 KM više nego prošle godine.

Na godišnjem nivou to je povećanje od 1.650,24 KM. Za samostalnu djelatnost obrta i srodnih djelatnosti mjesečni doprinosi iznose 576,72 KM, što je povećanje od 81,36 KM. Ova kategorija će za doprinose u ovoj godini izdvojiti 976,32 KM više nego lani.

Trgovci, na primjer oni na pijacama, mjesečno za doprinose moraju izdvojiti 257,40 KM, što je za 36,36 KM više nego prošle godine. To će ih na godišnjem nivou koštati 436,32 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Više novca će izdvojiti i oni koji porez plaćaju paušalno. Tako za samostalne djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti ili samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja mjesečni doprinosi iznose 487,80 KM, što je 68,76 KM više u odnosu na prošlu godinu. Na godišnjem nivou povećanje će iznositi 825,12 KM više nego prošle godine.

Na kraju, za poreske obveznike koji se bave niskoakumulativnim djelatnostima, poput esnafskih zanata, poljoprivrede, šumarstva ili taksi-prevoza, mjesečni doprinosi u ovoj godini iznose 221,76 KM, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 31,32 KM, a na godišnjem nivou za doprinose će morati izdvojiti 375,84 KM više nego prošle godine.