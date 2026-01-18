Logo
Large banner

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

Izvor:

SRNA

18.01.2026

16:45

Komentari:

0
Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je danas, na Krstovdan, liturgiju u Blagoveštenjskom manastiru na ostrvu Beška na Skadarskom jezeru i tom prilikom poželio vjernicima da krštenje Hristovo obnovi zajedništvo, bratsku ljubav i slogu.

Mitropolit je čestitao današnji praznik i istakao da se vjernici kroz današnju službu Božiju pripremaju za veliki praznik Bogojavljenje.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

Vladika Joanikije je naveo da je, kada se Gospod Isus Hristos krštavao u Jordanu, time već naznačio kakvo će njegovo djelo biti.

- Zato kada krštavamo narod, čitamo iz poslanice Svetog apostola Pavla da se oni koji se krštavaju u smrt Hristovu, ali na takav način da bi se sa Hristom sjedinili - rekao je mitropolit Joanikije.

Vladika je istakao da je voda prijemčiva da primi Božiju blagodat, milost i silu osveštanjem.

Mitropolit Joanikije je čestitao vjernicima Bogojavljenje, za koje je rekao da je veličanstveni, predivni, sveradosni praznik.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

- Daj Bože da nas krštenje Hristovo obnovi, da obnovi naše krštenje, da obnovi naše zajedništvo, da se obnovi među nama bratska i sestrinska ljubav i sloga, i na mnoga i blaga ljeta - poručio je mitropolit Joanikije.

Podijeli:

Tagovi:

Mitropolit Joanikije

Krstovdan

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Scena

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

4 h

0
Трагедија код Градишке: Оклизнуо се, опалио из пушке и усмртио суграђанина

Hronika

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

4 h

0
Петар Јеловац

Region

Ispovijest Hrvata koji se borio za Ukrajinu: Vratio sam se, sada ne žele da me liječe

4 h

1
Запалио се аутомобил на ауто-путу Милош Велики

Srbija

Plamen na auto-putu: Zapalio se automobil, vatra se proširila na obje trake

4 h

0

Više iz rubrike

Петар Јеловац

Region

Ispovijest Hrvata koji se borio za Ukrajinu: Vratio sam se, sada ne žele da me liječe

4 h

1
Lisice zatvor pritvor

Region

Pakistanac uhapšen zbog krijumčarenja migranata: Pokušao ih sprovesti u BiH

4 h

0
Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

Region

Tompson ponovo promoviše ustaštvo, Hrvatska vlast ćuti

7 h

5
Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару

Region

Mještani Zete opet blokirali puteve ka Cetinju i Baru

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

20

42

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

20

31

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

20

19

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

20

09

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner