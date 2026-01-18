Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je danas, na Krstovdan, liturgiju u Blagoveštenjskom manastiru na ostrvu Beška na Skadarskom jezeru i tom prilikom poželio vjernicima da krštenje Hristovo obnovi zajedništvo, bratsku ljubav i slogu.

Mitropolit je čestitao današnji praznik i istakao da se vjernici kroz današnju službu Božiju pripremaju za veliki praznik Bogojavljenje.

Vladika Joanikije je naveo da je, kada se Gospod Isus Hristos krštavao u Jordanu, time već naznačio kakvo će njegovo djelo biti.

- Zato kada krštavamo narod, čitamo iz poslanice Svetog apostola Pavla da se oni koji se krštavaju u smrt Hristovu, ali na takav način da bi se sa Hristom sjedinili - rekao je mitropolit Joanikije.

Vladika je istakao da je voda prijemčiva da primi Božiju blagodat, milost i silu osveštanjem.

Mitropolit Joanikije je čestitao vjernicima Bogojavljenje, za koje je rekao da je veličanstveni, predivni, sveradosni praznik.

- Daj Bože da nas krštenje Hristovo obnovi, da obnovi naše krštenje, da obnovi naše zajedništvo, da se obnovi među nama bratska i sestrinska ljubav i sloga, i na mnoga i blaga ljeta - poručio je mitropolit Joanikije.