Tompson ponovo promoviše ustaštvo, Hrvatska vlast ćuti

18.01.2026

13:10

Marko Perković Tompson održao je u Splitu drugi koncert na kojem se ponovo orio ustaški pozdrav "Za dom spremni!", te vidjeli ustaški simboli.

Sastavni dio Tompsonovog repertoara ponovo je bila pjesma "Bojna Čavoglave" koja počinje ustaškim pokličem "Za dom spremni!".

Kao i prethodne večeri, u Splitu se sinoć okupio veliki broj Tompsonovih sljedbenika, uglavnom mladih, a na ulicama i u kafićima cijelog dana su sa razglasa puštane njegove pjesme.

Tompson se na prvom koncertu na "Gripama" pojavio u crnoj majici sa brojem 03941158, što je zatvorski broj teroriste Zvonka Bušića, koji je 1976. godine učestvovao u otmici američkog putničkog aviona.

Turneju po Hrvatskoj počeo je u decembru prošle godine u Osijeku, a uslijedili su nastupi u Varaždinu, Zadru, Zagrebu i Splitu.

Емануел Макрон

Svijet

Makronova popularnost najniža do sada

Nakon koncerta u ljeto prošle godine na zagrebačkom Hipodromu, kada je tokom tri dana bio pretvoren u "prijestonicu ustaštva", gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je održavanje drugog Tompsonovog koncerta u Areni, a Gradska skupština je odlučila da zabrani ustaške simbole i pokliče u svim prostorijama u nadležnosti grada. Tompsonova turneja trebalo je da bude nastavljena u Rijeci i Puli u februaru.

Odbornici Pule već su zatražili od gradske vlasti da donese odluku poput one koju je donio Zagreb da se na prostoru u nadležnosti gradskih vlasti ne mogu promovisati ustaški simboli i pokliči.

Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvolja Tompsonovo promovisanje ustaštva, a uoči njegovog nastupa prošle godine u Zagrebu na generalnoj probi ga je posjetio premijer Andrej Plenković sa djecom.

Na dan koncerta u prvim redovima su bili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ministri u Vladi koji su potvrdili da su odgovarali na Tompsonove pokliče "Za dom", što je naišlo na osudu dijela hrvatske javnosti.

Marko Perković Tompson

Hrvatska

