Skidao se pred djecom i majkama, evo kakvu je kaznu dobio

Izvor:
SRNA
17.01.2026
15:05
Opštinski sud u Zadru osudio je na uslovnu kaznu zatvora od 15 dana dvadesetsedmogodišnjaka zbog seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu.
On je 16. oktobra prošle godine u blizini dječijeg igrališta i na javnom parkiralištu u Posedarju izašao iz automobila, skinuo se go i okretao prema djeci i majkama.
Nakon toga je tako razgolićen sjeo u automobil i udaljio se sa mjesta događaja, prenose hrvatski mediji.
Sud je utvrdio da je riječ o obliku seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu.
U presudi se navodi da je muškarac tokom postupka priznao odgovornost i izrazio žaljenje.
"Svjestan sam da sam pogriješio i žao mi je ako sam ikoga uznemirio. Htio sam se samo presvući nakon kupanja u moru, ali znam da to nisam smio učiniti na takav način", rekao je on.
U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru.
