Skidao se pred djecom i majkama, evo kakvu je kaznu dobio

Opštinski sud u Zadru osudio je na uslovnu kaznu zatvora od 15 dana dvadesetsedmogodišnjaka zbog seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu.

On je 16. oktobra prošle godine u blizini dječijeg igrališta i na javnom parkiralištu u Posedarju izašao iz automobila, skinuo se go i okretao prema djeci i majkama.

Nakon toga je tako razgolićen sjeo u automobil i udaljio se sa mjesta događaja, prenose hrvatski mediji.

Sud je utvrdio da je riječ o obliku seksualnog egzibicionizma na javnom mjestu.

U presudi se navodi da je muškarac tokom postupka priznao odgovornost i izrazio žaljenje.

"Svjestan sam da sam pogriješio i žao mi je ako sam ikoga uznemirio. Htio sam se samo presvući nakon kupanja u moru, ali znam da to nisam smio učiniti na takav način", rekao je on.

U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru.