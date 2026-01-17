Za pet godina kupila pet stanova i plac: Otkrila kako je uspjela

Sabina koja radi u Njemačkoj otkrila je kako je za samo pet godina uspjela da kupi pet stanova i jedno zemljište, a sada od njih zarađuje izdavanjem.

Iako joj nije ostalo mnogo ušteđevine, kaže da je ostvarila svoj cilj i da se njen trud isplatio.

"Za osam godina rada u Njemačkoj uštede su mi male, jer sam ih usmjerila na kupovinu nekretnina. Uspjela sam da kupim tri stana, ulažući 20% kapitala za svaki. Sada od njih imam koristi jer ih većinu izdajem", kaže Sabina Kotorobai, Rumunka koja živi i radi u videu na TikToku.

Sabina istu strategiju primjenjuje i danas, a u svemu joj pomaže suprug. Oboje imaju visoke plate i dodatne poslove, što im omogućava da ulažu u nove projekte.

"Radimo oboje i imamo dobre plate, uz to imamo i dodatne poslove. Smatram da se štednja može postići, ali samo ako postavite konkretne ciljeve. Ne bih ostala u Njemačkoj da nisam planirala ovako velike investicije", dodaje ona.

Kupili kuću sa četiri stana i zemljište

Trenutno živi u kući sa četiri stana, gdje koristi jedan stan za sebe, dok su ostali izdati.

Takođe, iznajmljuje stan u Augsburgu, koji je ranije kupila.

"Uložila sam u trosoban stan u Augsburgu, kao i u kuću sa četiri stana. U jednom živim, a tri su izdati. Iznajmljujem i stan u Augsburgu", navodi Sabina.

Planira da gradi kuću i izda dio nekretnine

Osim stanova, Sabina i njen suprug kupili su i plac na kojem planiraju da izgrade kuću.

Dio te kuće takođe će izdavati, kako bi im donijela dodatni prihod.

"Kupili smo i zemljište na kojem planiram da gradim kuću u narednim godinama. Tu ćemo živjeti, ali ćemo jedan dio nekretnine vjerovatno izdavati", objašnjava Sabina, koja je u Njemačku došla kako bi ostvarila svoje finansijske ciljeve, prenosi "Libertatea".