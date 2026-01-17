Logo
Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

Krstarica

Foto: Pexels

Znate li da prosječna osoba provede oko četiri sata sedmično perući veš? Vjerovatno ste začuđeni ovom informacijom jer današnje veš mašine praktički sve same odrađuju.

Ali, nekada im treba vaša pomoć. Srećom, ovaj savršeni trik će samo poboljšati rezultate vašeg pranja.

Posebno će koristiti vlasnicima kućnih ljubimaca, kao i onima koji imaju puno tamne odjeće, a podrazumijeva stavljanje vlažne maramice u veš mašinu prije punjenja veša.

Rezultati će biti vidljivi odmah i doista nadmašuju očekivanja. Odjeća će biti bez dlačica jer vlažne maramice djeluju kao „upijač“.

Važno pravilo je da u mašinu za pranje veša ne stavljate više od 3 vlažne maramice (otprilike 7 do 8 kilograma veša).

Kad bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se pomiješati sa odjećom i skupljati dlake i krzno. Pri svakom pranju koristite novu vlažnu maramicu koju ste izvadili iz pakovanja. Ono što je bitno je da su vlažne maramice dovoljno čvrste da se ne raspadnu tokom ciklusa pranja, a to možete provjeriti tako da ih pokušate pocijepati rukama.

Ako ne uspijete ili vam treba puno snage, onda su dovoljno jake. Nikada nemojte koristiti papirnate ubruse umjesto vlažnih maramica, jer će se raspasti. Tada će veš imati još više mrvica i izgledati gore.

Ne pomažu ni maramice za skidanje šminke. Ako ne želite da vam odjeća upije miris vlažnih maramica, odaberite antibakterijske ili one bez mirisa. Takođe možete staviti i više omekšivača kako biste prikrili miris.

