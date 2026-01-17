Logo
Bivši savjetnik: Ovo je trenutak kada bi Putin mogao pritisnuti crveno dugme

Izvor:

Agencije

17.01.2026

09:11

Бивши савјетник: Ово је тренутак када би Путин могао притиснути црвено дугме
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina i nekadašnjeg predsjednika Rusije Borisa Jeljcina, Sergej Karaganov, izjavio je da bi Rusija upotrijebila nuklearno oružje protiv Evrope ukoliko bi se u ratu sa Ukrajinom ikada približila porazu.

Kako prenosi američki portal "Hil", Karaganov je u razgovoru za podkast "Taker Karlson šou“ rekao da je sama pomisao na poraz Rusije nemoguća.

"Šta znači poraz Rusije? Ako bi se Rusija ikada približila porazu, to bi značilo da bi Rusija tada upotrijebila nuklearno oružje, a Evropa bi bila fizički uništena“, rekao je Karaganov.

On je dodao da se o porazu Rusije govori zato što je, kako je naveo, pojedinim evropskim liderima potreban rat kako bi opravdali svoj ostanak na vlasti i sopstveno političko postojanje.

Karaganov, koji je na čelu Savjeta Rusije za spoljnu i odbrambenu politiku, tijela bliskog Kremlju, ocijenio je da je ideja o ruskom porazu "fantastična iluzija“ i rezultat "intelektualne nemoći“ evropskih lidera.

"Danas se cijeli svijet smije Evropi, koja je nekada bila jedno od ključnih centara svjetske moći. Sada je to šala“, rekao je Karaganov, uz napomenu da, kako je naveo, ne govori o cijeloj Evropi, jer i dalje postoje "pristojni i pametni Evropljani“.

On je kritikovao i ruske vlasti zbog, kako je rekao, prevelikog strpljenja prema Evropi.

"Prije ili kasnije, ako nastave da podržavaju ovaj rat, žrtvujući brojne Ukrajince i druge, moraćemo da ih oštro kaznimo, nadam se u ograničenom smislu“, rekao je Karaganov.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao agenciji "Rojters" da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski usporava postizanje mirovnog sporazuma sa Rusijom, za koji Tramp tvrdi da je Moskva spremna da prihvati. Prema njegovim riječima, Ukrajina je "manje spremna“ na dogovor.

Istovremeno, rastu tenzije između Rusije i zemalja NATO, dok Tramp sve češće govori o namjeri Sjedinjenih Američkih Država da preuzmu Grenland, samoupravnu teritoriju Danske. On upozorava da bi, bez američkog uticaja, to arktičko područje moglo pasti pod kontrolu Kine ili Rusije, dok su se brojne evropske zemlje svrstale uz Kopenhagen.

U Vašingtonu su pojedini republikanski senatori poručili da će blokirati svaki pokušaj upotrebe vojne sile kako bi Sjedinjene Države preuzele Grenland, upozoravajući da bi takav potez ozbiljno ugrozio NATO i dao prednost Rusiji u ratu sa Ukrajinom, koji traje gotovo četiri godine.

Karaganov je i ranije iznosio slične stavove. U tekstu objavljenom u junu 2023. godine pozvao je na nuklearne udare na više zemalja kako bi se, kako je naveo, "oni koji su izgubili razum vratili razumu“.

Govoreći o Evropi, rekao je da njeni lideri vjeruju da rat nikada neće doći na njihovu teritoriju i da su zaboravili koliko je rat razoran.

"Jedan od zadataka Rusije, pored svih ostalih, jeste da ih prizove pameti, nadam se bez upotrebe nuklearnog oružja“, zaključio je Karaganov.

Rusija

Ukrajina

Vladimir Putin

Mladić (18) preminuo od napada nožem: U učionici ga izbo drug iz razreda

Slala sebi prijeteće poruke, pa optužila bivšeg muža

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Izgorio automobil na parkingu

