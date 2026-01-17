Mladić (18) preminuo od napada nožem: U učionici ga izbo drug iz razreda

Osamnaestogodišnji učenik Jusef Abanub preminuo je sinoć od posljedica uboda nožem koji mu je u učionici zadao drug iz razreda u Profesionalnom institutu "Domeniko Kiodo" u italijanskom gradu La Specija, saopštile su lokalne vlasti.

Abanub, egipatski državljanin koji je sa porodicom godinama živio u La Speciji, hitno je zbrinut nakon napada i prevezen u bolnicu, gdje je podvrgnut operaciji i smješten na intenzivnu njegu, ali je preminuo neposredno prije 20.00 časova, prenijela je Ansa.

Za napad je uhapšen 19-godišnji učenik iste škole, Zuhair Atif, marokanskog porijekla, koji je priveden na licu mjesta i nalazi se u policijskom pritvoru. Policija je saopštila da je napad izvršen kuhinjskim nožem, koji je zaplijenjen, a osumnjičeni će biti saslušan pred sudijom zbog sumnje na teško ubistvo.

Prema navodima istražilaca, napad se dogodio u učionici nešto poslije 11.00 časova, pred ostalim učenicima.

Nastavnik je savladao i razoružao napadača prije dolaska policije. Istraga je u toku, a policija prikuplja svjedočenja i analizira mobilne telefone kako bi utvrdila motive napada, uključujući navode o ranijem sukobu između učenika.

Incident je izazvao snažne reakcije javnosti i političara.

Predstavnici više političkih stranaka pozvali su na pooštravanje bezbjednosnih mjera u školama i zabranu nošenja noževa, dok su lokalne i državne vlasti izrazile saučešće porodici nastradalog učenika.

Tokom dana, ispred bolnice u La Speciji okupili su se članovi porodice, učenici, nastavnici i prijatelji u iščekivanju vijesti o zdravstvenom stanju mladića.

Studentske organizacije najavile su bdijenje u centru grada u znak solidarnosti sa porodicom stradalog, prenosi "24Sedam".