Logo
Large banner

Slala sebi prijeteće poruke, pa optužila bivšeg muža

Izvor:

Telegraf

17.01.2026

08:44

Komentari:

0
Слала себи пријетње и оптужила бившег
Foto: Privatna arhiva

Žena iz Bukurešta uhapšena je nakon što je policija utvrdila da je sama sebi slala prijeteće poruke i za to lažno optužila svog bivšeg muža, pripadnika vojske, što je izazvalo veliku policijsku akciju.

Istraga je pokrenuta početkom godine, kada se žena javila policiji tvrdeći da je žrtva ozbiljnih prijetnji usmjerenih i na nju i na njeno dijete. Istražiteljima je dostavila više poruka izuzetno nasilnog sadržaja i kao počinioca označila bivšeg supruga, vojnika iz Vatra Dorneja, vodnika voda. Slučaj je u prvi mah ocenjen kao verodostojan, posebno jer je protiv muškarca ranije bila izdata zaštitna mjera.

Зима

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Na osnovu prijave, policija je izvršila raciju u njegovoj kući u Sučavi i privela ga na ispitivanje u Bukurešt. Muškarac je negirao bilo kakvu umiješanost, a naknadne tehničke i operativne provjere potvrdile su da sporne poruke nije slao on.

Istražitelji su potom utvrdili da je žena detaljno isplanirala čitavu prevaru, kupila je posebnu SIM karticu, koristila drugi mobilni telefon i sama sebi slala prijetnje, kako bi lažno teretila bivšeg muža i osvetila mu se.

"Na osnovu prikupljenih dokaza, 35-godišnja žena je zadržana 24 sata, nakon čega je sud odredio mjeru sudskog nadzora u trajanju od 60 dana", izjavila je portparolka policije glavnog grada Katalina Toma.

Изгорио ауто у Мостару

Hronika

Izgorio automobil na parkingu

Inače, bivši suprug nije nepoznat pravosudnim organima. Ranije je uslovno osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora zbog vožnje pod dejstvom droga i bez dozvole, a tužilaštvo ga dovodi u vezu i sa mrežama za distribuciju narkotika u periodu 2023–2024. godine. Vojni sud u Jašiju ga je takođe osudio na šest mjeseci zatvora zbog dezerterstva, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

prijetnje

Bukurešt

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Region

Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

1 h

0
Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Tenis

Đoković otkrio šta mu nedostaje da bi srušio Sinera i Alkaraza

1 h

1
Магла у већини крајева, коловози мокри

Društvo

Magla u većini krajeva, kolovozi mokri

1 h

0
Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Hronika

Ušli kao kupci u radnju, pa ukrali 10.000 evra: Vlasnik završio na haubi automobila

1 h

0

Više iz rubrike

У Француској поднијет парламентарни приједлог за излазак из НАТО-а

Svijet

U Francuskoj podnijet parlamentarni prijedlog za izlazak iz NATO-a

1 h

0
Америчка војска

Svijet

Hoće li Amerika napustiti NATO?

1 h

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Privremena predsjednica Venecuele smijenila ministra bliskog Maduru

1 h

0
Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

Svijet

Odbijen ukrajinski napad u Rostovskoj oblasti, ukupno oboreno 99 dronova iznad Rusije

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

35

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

09

31

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

09

28

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

09

27

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

09

25

Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner