Slala sebi prijeteće poruke, pa optužila bivšeg muža

Žena iz Bukurešta uhapšena je nakon što je policija utvrdila da je sama sebi slala prijeteće poruke i za to lažno optužila svog bivšeg muža, pripadnika vojske, što je izazvalo veliku policijsku akciju.

Istraga je pokrenuta početkom godine, kada se žena javila policiji tvrdeći da je žrtva ozbiljnih prijetnji usmjerenih i na nju i na njeno dijete. Istražiteljima je dostavila više poruka izuzetno nasilnog sadržaja i kao počinioca označila bivšeg supruga, vojnika iz Vatra Dorneja, vodnika voda. Slučaj je u prvi mah ocenjen kao verodostojan, posebno jer je protiv muškarca ranije bila izdata zaštitna mjera.

Na osnovu prijave, policija je izvršila raciju u njegovoj kući u Sučavi i privela ga na ispitivanje u Bukurešt. Muškarac je negirao bilo kakvu umiješanost, a naknadne tehničke i operativne provjere potvrdile su da sporne poruke nije slao on.

Istražitelji su potom utvrdili da je žena detaljno isplanirala čitavu prevaru, kupila je posebnu SIM karticu, koristila drugi mobilni telefon i sama sebi slala prijetnje, kako bi lažno teretila bivšeg muža i osvetila mu se.

"Na osnovu prikupljenih dokaza, 35-godišnja žena je zadržana 24 sata, nakon čega je sud odredio mjeru sudskog nadzora u trajanju od 60 dana", izjavila je portparolka policije glavnog grada Katalina Toma.

Inače, bivši suprug nije nepoznat pravosudnim organima. Ranije je uslovno osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora zbog vožnje pod dejstvom droga i bez dozvole, a tužilaštvo ga dovodi u vezu i sa mrežama za distribuciju narkotika u periodu 2023–2024. godine. Vojni sud u Jašiju ga je takođe osudio na šest mjeseci zatvora zbog dezerterstva, prenosi "Telegraf".