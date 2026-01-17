Logo
Ušli kao kupci u radnju, pa ukrali 10.000 evra: Vlasnik završio na haubi automobila

Telegraf

17.01.2026

08:22

Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила
Foto: Tanjug

Filmska pljačka dogodila se sinoć na Zvezdari kada su četvorica nepoznatih muškaraca opljačkali prodavnicu i tom prilikom povrijedili sina vlasnika lokala (29) koji je državljanin Kine.

Sve se odigralo oko 19 časova, u trenutku kada je u radnji bio mladić sam. Prema informacijama portala ''Telegraf.rs'', napadači su imali razrađen plan i tačno podijeljene uloge kako bi se domogli plijena.

Glumili kupce dok je četvrti "operisao"

Kako saznaje pomenuti portal, trojica razbojnika su ušla u lokal i počela da zapričavaju mladića, pretvarajući se da su mušterije. Dok su oni odvlačili pažnju nesrećnom momku, četvrti član bande se ušunjao u unutrašnjost prostorije.

On je uspio da pronađe "štek" gdje je mladić sakrio novac i iz njega uzeo oko 10.000 evra.

Bacio se na haubu da ih zaustavi

Drama je kulminirala kada je sin vlasnika shvatio šta se dešava. U pokušaju da spriječi pljačkaše da pobjegnu sa plijenom, došlo je do fizičkog sukoba u kojem su ga napadači udarili.

"Mladić se borio do posljednjeg daha. Kada su sjeli u automobil da pobjegnu, on se u očaju bacio na haubu vozila kako bi ih zaustavio", otkriva izvor blizak istrazi.

Bezobzirni razbojnici se ni tada nisu zaustavili - dali su gas i pod punom brzinom krenuli, nakon čega je mladić spao sa vozila, a oni nestali u nepoznatom pravcu.

Policija "češlja" Zvezdaru

Pripadnici policije sa Zvezdare intenzivno tragaju za četvoricom napadača. Na licu mjesta su uzeti tragovi, a trenutno se pregledaju snimci sa nadzornih kamera iz objekta, ali i sa okolnih zgrada, kako bi se identifikovalo vozilo i pljačkaši.

Istraga je u toku.

Pljačka

Beograd

