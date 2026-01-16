Teška nesreća u BiH, više osoba povrijeđeno

Izvor:
Na magistralnom putu M5 Travnik – Nova Bila večeras je zabilježena teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.
Stepen povreda za sada nije poznat, a svi povrijeđeni su zbrinuti od ekipe Hitne pomoći.
Nesreća je prijavljena u 19:55 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni pripadnici policije i medicinske službe.
Zbog udesa se saobraćaj na ovoj dionici trenutno odvija jednom trakom, a formirane su duže kolone vozila u oba smjera.
Uzrok nesreće se utvrđuje, dok se vozačima savjetuje pojačan oprez jer je kolovoz na ovom dijelu puta zaleđen i izuzetno klizav
