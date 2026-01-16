Pronađeno tijelo Milice: Izašla iz komšijine kuće i nestala bez traga

Policija i mještani danima su tragali za Milicom, a Slavoljub Todorović, komšija kod koga je bila prije nestanka, kaže da je po izlasku iz njegove kuće Milica iz za sada nepoznatih razloga krenula suprotnom smjeru od svoje kuće, što su potvrdili svjedoci koji su je vidjeli i snimci sa kamera.

"Po izlasku iz moje kuće, umjesto desno prema njenoj kući na raskrsnici ona je skrenula lijevo prema prema Batušincu. Mljevena kafa koju je nosila u šoljici koju sam joj dao, prosuta na ulicu, pronađena je oko 200 metara od moje kuće. Našli smo je kada smo se vraćali. Nismo međutim našli ni šoljicu u kojoj je bila kafa, ni aluminijumsku folija u koju sam joj zamotao ribe, ni kesicu šećera koju je imala sa sobom. Samo prosuta kafa ne ulici, kaže Todorović za "Blic".

Nestalu djevojku Milicu je toga dana oko podneva vidjela još troje mještana, nakon čega je nestala.

"Vidjele su je dve žene iz sela da se okliznula na izlazu iz sela jer je bilo klizavo. Nikakav trag nije ostao tu, samo je produžila naviše u pravcu Batušinca. Vidio ju je još jedan dečko dok je prolazio je kolima i žena policajka dok je išla pored puta, kod plastenika, odakle joj se gubi svaki trag oko 12 časova", kaže Todorović.