Logo
Large banner

Ubijen bivši fudbaler i navijač, tijelo pronađeno u šumi

Izvor:

Kurir

16.01.2026

17:38

Komentari:

0
policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

U šumskom području na teritoriji Sopota pronađeno je beživotno tijelo muškarca, a prema prvim informacijama postoje ozbiljne sumnje da je riječ o ubistvu.

Kako saznaje Kurir, u šumi u Sopotu pronađen je mrtav Živko B. (43). Prema navodima izvora bliskog istrazi, na telu su uočene dvije prostrijelne rane, za koje se sumnja da su nanijete iz vatrenog oružja.

Sagovornik Kurira navodi da sve ukazuje na to da se radi o krivičnom djelu ubistva. Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je bio bivši fudbaler i navijač, koji je u policijskim krugovima označavan kao vođa jedne organizovane kriminalne grupe povezane sa krijumčarenjem kokaina.

Policija Srbija

Hronika

Neprijatan prizor pored puta: U šumi pronađeno tijelo

"Sumnja se da je ubijen dok je bio u redovnoj šetnji. Živko B. se, naime, nalazio u kućnom pritvoru i nosio je elektronsku nanogicu, što mu je omogućavalo kretanje u ograničenom prostoru", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Na licu mjesta trenutno se obavlja uviđaj. Pripadnici policije, zajedno sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, rade na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ovog zločina.

Istraga je u toku, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnih saopštenja nadležnih organa.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Sopot

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рудник

Svijet

Zatvara se posljednji rudnik crnog uglja u Češkoj

49 min

0
Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине

Društvo

Zima se vraća: Od sutra hladnije, a evo kada možemo očekivati nove padavine

56 min

0
Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Politička stabilnost ostaje prioritet Republike Srpske

1 h

0

Više iz rubrike

Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

Hronika

Neprijatan prizor pored puta: U šumi pronađeno tijelo

1 h

0
Дрогиран и пијан украо доставно возило, направио хаос

Hronika

Drogiran i pijan ukrao dostavno vozilo, napravio haos

1 h

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Hronika

Motociklista poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

2 h

0
Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

Hronika

Muškarac skočio sa drugog sprata bolnice: Preminuo na licu mjesta

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

18

Kako spriječiti zimsko opadanje kose?

18

16

Za plivanje za Časni krst u Savi prijaviljeno oko 50 takmičara

18

04

Pronađeno tijelo Milice: Izašla iz komšijine kuće i nestala bez traga

18

02

Upozorenje zbog naglog topljenja snijega: Moguće poplave

17

54

Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner