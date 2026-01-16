Ubijen bivši fudbaler i navijač, tijelo pronađeno u šumi

U šumskom području na teritoriji Sopota pronađeno je beživotno tijelo muškarca, a prema prvim informacijama postoje ozbiljne sumnje da je riječ o ubistvu.

Kako saznaje Kurir, u šumi u Sopotu pronađen je mrtav Živko B. (43). Prema navodima izvora bliskog istrazi, na telu su uočene dvije prostrijelne rane, za koje se sumnja da su nanijete iz vatrenog oružja.

Sagovornik Kurira navodi da sve ukazuje na to da se radi o krivičnom djelu ubistva. Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je bio bivši fudbaler i navijač, koji je u policijskim krugovima označavan kao vođa jedne organizovane kriminalne grupe povezane sa krijumčarenjem kokaina.

Hronika Neprijatan prizor pored puta: U šumi pronađeno tijelo

"Sumnja se da je ubijen dok je bio u redovnoj šetnji. Živko B. se, naime, nalazio u kućnom pritvoru i nosio je elektronsku nanogicu, što mu je omogućavalo kretanje u ograničenom prostoru", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Na licu mjesta trenutno se obavlja uviđaj. Pripadnici policije, zajedno sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, rade na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ovog zločina.

Istraga je u toku, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnih saopštenja nadležnih organa.