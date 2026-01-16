Zima se vraća: Od sutra hladnije, a evo kada možemo očekivati nove padavine

Od sutra se u naš region vraća hladnoća, ali bez padavina.

Do oko 24. januara uglavnom suvo i hladno, a poslije tog datuma još stoji velika neizvjesnost u kom će se smjeru kretati sinoptika. Zahlađenje i snijeg su oko 25. januara mogući, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Još danas malo do umjereno, na sjeveroistoku pretežno oblačno, uz moguću kratkotrajnu kišu.

Za vikend zahlađenje, ali bez padavina, uz pojačan istočni vjetar u košavskom dijelu regiona i buru duž obale Jadrana. Preovlađivaće umjereno oblačno, ponegd‌je uz niske oblake i ponovo hladno sa temperaturama karakterističnim za ovaj dio godine.

Minimumi će se kretati od -9 do -3 stepena, a maksimumi od -6 na planinskom istoku Srbije, do oko 2 na zapadu Hrvatske.

Od ned‌jelje i dalje suvo uz slabiji vjetar i još hladnija jutra, uz minimume od -15 do -8 stepeni i maksimume od -8 do 2 stepena.

„Ključan period za dalji razvoj sinoptike bi trebao biti negd‌je oko 24. januara“, navodi se u objavi.

Narednih dana, svakako, suvo zahlađenje, košava i temperaturni povratak zime.