Slovenija šalje dva oficira na Grenland

16.01.2026

17:12

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Dok se diplomatska kriza oko statusa najvećeg svjetskog ostrva produbljuje, Slovenija bi se mogla pridružiti grupi evropskih zemalja koje šalju vojna pojačanja na Grenland.

Prema nezvaničnim izvorima bliskim Ministarstvu odbrane, slovenačka vlada na sjednici razmatra odluku o slanju dva vojna oficira u sklopu operacije pod okriljem NATO-a, prenosi 24ur.

Svijet

Tramp: Moguće carine zemljama koje su protiv preuzimanja Grenlanda

Proces bi se trebao odvijati u dvije faze, što znači da će konačnu odluku o učestvovanju slovenačke vojske donijeti Narodna skupština.

Slanje vojnog osoblja odvija se u okviru nove operacije Arktička izdržljivost. Cilj misije je jačanje prisutnosti NATO-a na ostrvu zbog sve agresivnijih najava Donalda Trampa, američkog predsjednika, o preuzimanju kontrole nad Grenlandom.

Ko je poslao vojnike na Grenland

Na Grenland je već stiglo 15 francuskih vojnika. Njemačka je poslala 13 vojnika, Švedska trojicu oficira, dok Norveška i Finska učestvuje sa po dva predstavnika. Misiji su se pridružili i Nizozemska te Ujedinjeno Kraljevstvo, svaka s po jednim oficirom.

andjela ignjatovic breskvica

Scena

Breskvica u kući zatekla haos, sve objavila na društvenim mrežama

Iako su brojke na početku simbolične, Emanuel Makron, francuski predsjednik, najavio je da je ovo tek prva faza te da će početni kontingent ubrzo biti pojačan značajnim kopnenim, vazdušnim i pomorskim sredstvima.

Slovenija se zvanično pridružila NATO-u 29. marta 2004. godine, kada su uz nju primljene Bugarska, Estonija, Latvija, Litvanija, Rumunija i Slovačka. Imaju relativno malu, ali potpuno profesionalnu vojsku. Imaju oko 6.300 profesionalnih vojnika.

