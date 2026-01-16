Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, Marija Zaharova, osvrnula se na korupcijski skandal u Ukrajini, usred izveštaja o raspravama lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog i gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička.

"Zašto krade Zelenski, a Timošenko će u zatvor – samo Kličko može jasno da objasni", napisala je Zaharova na Telegramu.

Zelenski i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko sukobili su se oko nestanka struje u Kijevu, prenijeli su juče ukrajinski mediji.

"Strana.ua" napominje da je u Zelenski optužio Klička za "značajno manje intenzivan rad" u poređenju sa drugim regionima i pozvao na hitne mjere za rješavanje situacije.

Svijet U ovoj zemlji mamurluk može biti razlog za bolovanje

Kličko se zauzvrat požalio na društvenim mrežama na "totalni hejt" Zelenskog i njegovih lojalnih zvaničnika, navodi se u članku.

Gradonačelnik Kijeva je takođe izjavio da je njegov nedavni poziv građanima da privremeno napuste prestonicu, zbog čega ga je Zelenski ukorio, bio iskreno upozorenje na tešku situaciju, pojašnjava se u članku.

(RT Balkan)