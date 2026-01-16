Kubanci zatražili oslobađanje Nikolasa Madura

Više desetina hiljada Kubanaca demonstriralo je ispred Ambasade SAD u Havani da bi osudili ubistvo 32 kubanska vojnika u Venecueli i zatražili da američke vlasti oslobode bivšeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Skup na trgu preko puta Ambasade SAD organizovala je kubanska vlada, prenio je AP.

Kubanska nacionalna himna emitovana je sa razglasa dok su se velike kubanske zastave vijorile na hladnom vjetru.

Predsjednik Migel Dijaz-Kanel rukovao se sa okupljenima i potom održao govor u kojem je oštro kritikovao administraciju predsjednika SAD Donalda Trampa.

Grupa od 32 kubanska vojnika bila je dio Madurovog obezbjeđenja i svi su ubijeni tokom racije američkih specijalaca na njegovu rezidenciju u Karakasu.

Maduro je uhapšen i prebačen u SAD da bi se suočio sa optužbama za trgovinu drogom.