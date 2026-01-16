Logo
Drama u vazduhu: "Blek hok" se srušio

Izvor:

B92

16.01.2026

14:53

Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

Helikopter izraelske vojske srušio se jutros u blizini stambenih objekata u području Guš Ecion na Zapadnoj obali, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Snimci sa mjesta događaja prikazuju kako helikopter pada iz vazduha prije nego što se srušio u blizini kuća.

Incident se dogodio tokom pokušaja izvlačenja vojnog helikoptera koji je ranije bio primoran na vanredno slijetanje.

Prema navodima IDF-a, helikopter "Blek Hok" je u utorak morao prinudno da sleti zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Tokom operacije, trake kojima je "Blek Hok" bio pričvršćen za donji deo drugog helikoptera su popustile, zbog čega je letjelica ispala.

Izraelska vojska je potvrdila da niko nije povrijeđen, ali je incident izazvao zabrinutost zbog blizine mjesta pada naseljenim područjima.

Nakon nesreće, komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva, general-major Tomer Bar, naredio je formiranje vojne istražne komisije koja će utvrditi okolnosti kvara sistema za vuču i samog pada helikoptera.

(b92)

