Iznenadna inspekcija Oružanih snaga

Izvor:

B92

16.01.2026

11:27

Изненадна инспекција Оружаних снага
Foto: Tanjug / AP

U Bjelorusiji je počela iznenadna inspekcija Oružanih snaga.

Provjera se vrši po nalogu predsjednika Aleksandra Lukašenka, saopštio je Savjet bezbjednosti Bjelorusije.

- Po nalogu predsjednika počela je sveobuhvatna provjera Oružanih snaga. Ona će biti kompleksna i imaće nekoliko etapa - naveo je sekretar Savjeta bezbjednosti Aleksandar Volfovič, prenosi agencija Belta.

Јанг Ливеј

Nauka i tehnologija

Astronaut čuo misteriozni zvuk koji nije trebalo da čuje: "Fantomsko kucanje"

Volfovič je dodao da se u okviru provjere u obzir uzima i iskustvo Specijalne vojne operacije. Između ostalog, inspekcija će se fokusirati na pitanja zaštite vojnih jedinica i suprotstavljanja savremenom oružju, posebno bespilotnim letjelicama.

Bjelorusija

