Izvor:
B92
16.01.2026
11:27
Komentari:0
U Bjelorusiji je počela iznenadna inspekcija Oružanih snaga.
Provjera se vrši po nalogu predsjednika Aleksandra Lukašenka, saopštio je Savjet bezbjednosti Bjelorusije.
- Po nalogu predsjednika počela je sveobuhvatna provjera Oružanih snaga. Ona će biti kompleksna i imaće nekoliko etapa - naveo je sekretar Savjeta bezbjednosti Aleksandar Volfovič, prenosi agencija Belta.
Nauka i tehnologija
Astronaut čuo misteriozni zvuk koji nije trebalo da čuje: "Fantomsko kucanje"
Volfovič je dodao da se u okviru provjere u obzir uzima i iskustvo Specijalne vojne operacije. Između ostalog, inspekcija će se fokusirati na pitanja zaštite vojnih jedinica i suprotstavljanja savremenom oružju, posebno bespilotnim letjelicama.
Najnovije
Najčitanije
12
07
11
59
11
55
11
53
11
52
Trenutno na programu