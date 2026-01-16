Palili automobile policajaca: Privedeni tinejdžeri koji su djelovali pod nalogom Kijeva

Federalna služba bezbjednosti Rusije privela je četvoricu tinejdžera koji su po nalogu ukrajinskih specijalnih službi palili automobile pripadnika organa reda i podmetali požare u prostorijama tržnih centara.

"Federalna služba bezbjednosti RF, u saradnji sa Istražnim komitetom RF i Ministarstvom unutrašnjih poslova Rusije, sprečila je u Moskovskom regionu i Čuvaškoj Republici djelovanje četvorice tinejdžera uzrasta od 15 do 17 godina, koji su po nalogu ukrajinskih specijalnih službi palili automobile zaposlenih u organima reda i podmetali požare u prostorijama tržnih centara", navodi se u saopštenju FSB-a.

Kako je utvrdila istraga, osumnjičeni su u grupama za upoznavanje na društvenim mrežama komunicirali sa djevojkama, na čiji zahtev su prosleđivali koordinate lokacija škola, tržnih centara i adresa stanovanja. Njih su nakon toga kontaktirali lažni pripadnici ruskih organa reda, saopštivši im da su dostavljene koordinate korišćene od strane Oružanih snaga Ukrajine za planiranje napada bespilotnim letjelicama.

"Kako bi izbjegli krivičnu odgovornost za pomaganje neprijatelju, bili su primorani na izvršenje nezakonitih radnji pod izgovorom da se navodno sprovodi provera antiterorističke zaštićenosti objekata meta planiranih napada", navodi se dalje u saopštenju.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivične postupke protiv osumnjičenih za teroristički napad i namjerno uništavanje ili oštećenje imovine.