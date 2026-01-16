Logo
Large banner

Palili automobile policajaca: Privedeni tinejdžeri koji su djelovali pod nalogom Kijeva

16.01.2026

10:18

Komentari:

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Foto: screenshot

Federalna služba bezbjednosti Rusije privela je četvoricu tinejdžera koji su po nalogu ukrajinskih specijalnih službi palili automobile pripadnika organa reda i podmetali požare u prostorijama tržnih centara.

"Federalna služba bezbjednosti RF, u saradnji sa Istražnim komitetom RF i Ministarstvom unutrašnjih poslova Rusije, sprečila je u Moskovskom regionu i Čuvaškoj Republici djelovanje četvorice tinejdžera uzrasta od 15 do 17 godina, koji su po nalogu ukrajinskih specijalnih službi palili automobile zaposlenih u organima reda i podmetali požare u prostorijama tržnih centara", navodi se u saopštenju FSB-a.

Kako je utvrdila istraga, osumnjičeni su u grupama za upoznavanje na društvenim mrežama komunicirali sa djevojkama, na čiji zahtev su prosleđivali koordinate lokacija škola, tržnih centara i adresa stanovanja. Njih su nakon toga kontaktirali lažni pripadnici ruskih organa reda, saopštivši im da su dostavljene koordinate korišćene od strane Oružanih snaga Ukrajine za planiranje napada bespilotnim letjelicama.

"Kako bi izbjegli krivičnu odgovornost za pomaganje neprijatelju, bili su primorani na izvršenje nezakonitih radnji pod izgovorom da se navodno sprovodi provera antiterorističke zaštićenosti objekata meta planiranih napada", navodi se dalje u saopštenju.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivične postupke protiv osumnjičenih za teroristički napad i namjerno uništavanje ili oštećenje imovine.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Svijet

EU mijenja pravila prijema novih članica?

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Težak udes na autoputu "Miloš Veliki", sudarilo se više vozila

2 h

0
Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту

Hronika

Teška nesreća na magistralnom putu: Vozač poginuo na mjestu

2 h

0
Мајка је оставила, сестра погинула док су ишле на сахрану другој: Трагична животна прича наше пјевачице

Scena

Majka je ostavila, sestra poginula dok su išle na sahranu drugoj: Tragična životna priča naše pjevačice

2 h

0

Više iz rubrike

ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Svijet

EU mijenja pravila prijema novih članica?

2 h

0
Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

Svijet

Nebenzja: Vrijeme je da SAD prestanu da izigravaju međunarodnog sudiju

2 h

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Svijet

Tragedija: Košarkaš (20) ubijen tokom vožnje, upucan je u glavu

3 h

0
Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

Svijet

Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Alkaraz pred kamerama morao da objasni zašto je uručio otkaz legendi

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner