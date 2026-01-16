Teška nesreća na magistralnom putu: Vozač poginuo na mjestu

Izvor:
Kliks
16.01.2026
09:48
Komentari:0
Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M-17 kod Maglaja.
Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK su za Kliks izjavili da se nesreća dogodila oko 8:45 sati. da je učestvovalo jedno putničko i jedno teretno motorno vozilo te da se nesreća dogodila na izlazu iz tunela Sikola 2 u pravcu Žepča.
Vozač putničkog vozila je poginuo na mjestu nesreće dok je suvozač s vidnim povredama prevezen u Hitnu pomoć na ukazivanje pomoći.
U toku je totalna obustava saobraćaja te se vozila preusmjeravaju kroz Maglaj dok je u toku uviđaj na magistralnom putu M-17.
Srbija
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Svijet
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
14 h0
Hronika
15 h0
Hronika
17 h2
Najnovije
Najčitanije
12
07
11
59
11
55
11
53
11
52
Trenutno na programu