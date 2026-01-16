Logo
Teška nesreća na magistralnom putu: Vozač poginuo na mjestu

Тешка несрећа на магистралном путу: Возач погинуо на мјесту
Foto: Viber grupe

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M-17 kod Maglaja.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK su za Kliks izjavili da se nesreća dogodila oko 8:45 sati. da je učestvovalo jedno putničko i jedno teretno motorno vozilo te da se nesreća dogodila na izlazu iz tunela Sikola 2 u pravcu Žepča.

Vozač putničkog vozila je poginuo na mjestu nesreće dok je suvozač s vidnim povredama prevezen u Hitnu pomoć na ukazivanje pomoći.

U toku je totalna obustava saobraćaja te se vozila preusmjeravaju kroz Maglaj dok je u toku uviđaj na magistralnom putu M-17.

