Saobraćajna nezgoda na Tunjicama, povrijeđen pješak

ATV
15.01.2026
19:19
Jedna osoba povrijeđena je danas u saobraćajnoj nezgodi u banjalučkom naselju Tunjice, saopšteno je iz PU Banjaluka.
Kako navode iz policije, nezgoda se dogodila oko 17:45 časova, a u istoj su učestvovali audi i pješak koji je zadobio tjelesne povrede.
Povrijeđenom se na UKC-u Republike Srpske ukazuje ljekarska pomoć.
"O navedenom je obavješten dežurni tužilac OJT Banjaluka koji će izaći na lice mjesta te zajedno sa policijskim službenicima PS za BS Banja Luka izvršiti uviđaj", navode iz policije.
