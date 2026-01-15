Logo
Trišić Babić sa predstavnicima američkih kompanija o saradnji u oblasti energetike

SRNA

15.01.2026

20:27

Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике
Foto: SRNA

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da Srpska vodi politiku stabilnosti, razvoja i otvorene saradnje sa svim relevantnim međunarodnim partnerima, te da se odnosi sa SAD nalaze na uzlaznoj liniji, uz sve više međusobnog razumijevanja i realnog uvažavanja interesa naroda i institucija u BiH, posebno u kontekstu administracije predsjednika Donalda Trampa.

Trišić Babić je razgovarala danas u Istočnom Sarajevu sa delegacijom Globalnog tima za energetsku industriju Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA), koju je predvodio glavni pravni savjetnik Sem Kvon, kao i sa delegacijom američke kompanije "Behtel /Bechtel/", predvođenom predsjednikom za regionalna pitanja i korporativne odnose Džastinom Siberelom, u prisustvu otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH Džona Ginkela o mogućnostima saradnje u oblasti energetike i strateških infrastrukturnih projekata.

Delegacija kompanije "Behtel/Bechtel/" izrazila je spremnost za unapređenje privredne saradnje i realizaciju zajedničkih projekata u saradnji sa Vladom Republike Srpske.

Na sastanku je pozdravljena nova dinamika odnosa Republike Srpske i SAD koja otvara prostor za široku ekonomsku saradnju, uključujući investicije i veće prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj.

Trišić Babić je ovom prilikom podsjetila i na činjenicu da takav razvojni pristup nije uvijek prisutan kada su u pitanju projekti od vitalnog značaja za srpski narod i Republiku Srpsku, koji su, kako je navela, više puta bili blokirani ili osporavani u režiji političkog Sarajeva, često bez racionalnog obrazloženja i suprotno duhu partnerske saradnje.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić za ATV: Daćemo institucionalni odgovor na sve što predstavlja prijetnju za Srpsku

Trišić Babić je naglasila da Republika Srpska u potpunosti ostaje privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i da postoje pitanja koja predstavljaju "crvenu liniju" za institucije Srpske.

- Pitanje imovine i pokušaji da se Republici Srpskoj otme pravo da raspolaže svojom imovinom predstavljaju 'crvenu liniju' institucija i svih političkih subjekata u Republici Srpskoj. Svaki pokušaj da se to pitanje nametne ili oduzme Republici Srpskoj povući će za sobom prestanak odlučivanja na nivou BiH - poručila je Trišić Babić.

Sagovornici su ocijenili da postoje značajne mogućnosti za intenziviranje saradnje na razvojnim i infrastrukturnim projektima, te da je otvoren dijalog najbolji put ka stabilnosti i prosperitetu za sve narode u BiH.

Ana Trišić Babić

