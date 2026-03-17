"Izgleda kao da ima dvadesetak godina": Slavna glumica privukla najveću pažnju

Nakon dodjele Oskara 2026. godine, mnoge zvijezde su se uputile na tradicionalnu žurku nakon dodjele Oskara časopisa Vanity Fair.

Među gostima je bila i Džesika Alba, koja je stigla sa svojim dečkom, glumcem Denijem Ramirezom, i privukla pažnju upečatljivom crnom kombinacijom, piše InStyle.

Haljina koja je zapala za oko

Zvezda serije „Fantastična četvorka“ je za tu priliku izabrala kreaciju rađenu po mjeri koju je kreirala dizajnerka Tamara Ralf. Za stilizovanje je brinula Dani Mišel, a Alba je nosila haljinu potpuno prekrivenu crnim šljokicama. Model bez bretela isticao se dubokim dekolteom, dok je uska suknja bila ukrašena mnoštvom spektakularnog perja.

„Izgleda kao da ima dvadesetak godina“, „Ta haljina“, „Tijelo kakvo bih voljela da imam u četrdesetim. “, „I dalje je najljepša u cijelom Holivudu“, „Sija i izgleda apsolutno prelijepo u ovoj haljini Tamare Ralf i upečatljivim minđušama sa prirodnim dijamantima“, „Izgleda isto koliko se sećam kao da starenje za nju ne postoji“, neki su od komentara na njeno objavljivanje na društvenim mrežama.

Izdanje sa dijamantima

Kombinaciju je upotpunila crnim dodacima, uključujući baletske cipele i elegantnu satensku torbicu. Dozu glamura dodala je parom dijamantskih prstenova i visećim minđušama marke Šopard.

Kosa joj je bila oblikovana u voluminozne talase sa razdeljkom po sredini. Čitav izgled je bio upotpunjen šminkom obasjanom suncem - blistavim senkama za oči, ružičasto-breskvastim obrazima i sjajem za usne.

Koordinirano u crnoj boji

Iako su pozirali odvojeno na crvenom tepihu, Albin dečko Deni Ramirez takođe je prisustvovao zabavi u potpuno crnom ansamblu. Zvijezda filma „Top gan: Maverik“ odlučio se za raskopčanu košulju ispod sakoa i elegantne pantalone. Par se približava svojoj prvoj godišnjici braka. Prošle nedjelje su uživali u zajedničkom odmoru u Meksiku, što je Ramirez dokumentovao na svom Instagramu.

