"Neprijatno, neprijatno": Kajli Džener ne može da pobjegne od podsmijeha

17.03.2026

19:59

Foto: Tanjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Slavni glumac Timoti Šalame našao se u centru pažnje nakon dodjele Oskara, iako mu je prestižna nagrada ipak izmakla. Naime, napravio je pometnju kada se na dodjeli pojavio sa djevojkom Kajli Džener.

Iako je možda očekivao da će prestižnu nagradu konačni imati u svojim rukama, to se nije desilo ove godine.

Ponovo je možda veća zvijezda bila njegova djevojka Kajli, a za to su dijelom zaslužne njegove izjave, ali i i samo arogantno ponašanje zbog kog sve više gubi simpatije publike, prenosi b92.

Ipak, u Dolbi teatru su bile Kajli i Timotijeva sestra koje su ukrale šou i za kratko vrijeme postale gotovo viralne.

Kajli i Paulin Šalame su imale kraći susret, a ako je vjerovati onima koji se razumiju u govor tijela, sve je bilo izuzetno neprijatno. U snimku koji kruži mrežama, jasno se vidi kako Paulin prilazi svom mlađem bratu, dok se Kajli za to vrijeme trudi da privuče njenu pažnju.

Posebno se ističe trenutak kada rijaliti ljepotica širi ruke da je zagrli, a ljudi komentarišu kako se vidi da je sve na silu i pretjerano.

"Paulin prezire sve ono što Kardašijanke predstavljaju", "Neprijatno, neprijatno, baš kao i sve što ima veze s njima", bili su neki od komentara.

Sve je trajalo svega nekoliko sekundi, ali dovoljno da internet zajednica pokrene veliku raspravu i ponovo vezu Kajli i Timotija stavi u centar pažnje.

