Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

Ne zna se koja manekenka je bolje obučena u svakoj prilici, a naročito za praznike. Kendal Džener se potrudila da servira ono najbolje.

Jedna od poznatijih manekenki, Kendal Džener, svijet je osvojila svojom pojavom i radom, ali i različitošću ako je poredite sa njenim slavnim sestrama Kardašijan i Džener. Ova ljepotica je sasvim drugačija.

U vrijeme praznika imamo priliku da uživamo u kreativnim i izazovnim autfitima brojnih zvijezda, pa među njima je i Kendal, koja je izgleda riješila da "odmijeni" kraljicu lateksa - svoju sestru Kajli Džener.

Kendal je pozirala u uskoj midi haljini crvene boje, savršeno istakla svoje obline i sve upotpunila sve glamuroznom crnom bundom, dok su bijele Šanel štikle zaokružile njeno elegantno praznično izdanje.

Lijepa manekenka je kosu pokupila u punđu i uživala u svim pogledima koje je privukla.

Nedavno je dospela u centar pažnje i zbog potencijalne nove romanse i to sa 18 godina starijim Benom Gorksamom, ali kao i ranije, Kendal je ostala dosledna sebi, pa se o ovome nije oglašavala i vjerovatno ne planira to da uradi.

(b92)