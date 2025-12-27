Logo
Menadžerka za odnose s javnošću Megan Markl i princa Harija dala otkaz

Izvor:

Kliks

27.12.2025

13:33

Komentari:

0
Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

Meredit Mejns, menadžerka za odnose s javnošću Megan Markl i princa Harija, napustila je svoju poziciju nakon 10 mjeseci.

Međutim, ostaće na njoj do početka nove godine kako bi pomogla u procesu tranzicije.

Mejns je imenovana za prvu šeficu komunikacija vojvode i vojvotkinje od Saseksa krajem februara ove godine, a zvanično je preuzela tu funkciju u martu. Tokom svog mandata, bila je odgovorna za komunikacije vezane za njihov humanitarni rad, poslovne projekte i javni imidž.

Portparol para potvrdio je promjenu u izjavi za časopis People: ''Meredit Mejns i Method Communications su okončali svoju vezu sa vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa. Vojvoda i vojvotkinja su zahvalni na njihovom doprinosu i žele im sve najbolje.“

принц Вилијам

Svijet

Princ Vilijam ipak neće mlađem bratu oduzeti titulu: Razlog će vas definitivno iznenaditi

I sama Mejns se oglasila.

''Nakon inspirativne godine rada sa princom Harijem i Megan, vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa i Fondacijom Arčuel, odlučila sam da iskoristim novu karijernu priliku 2026. godine. Nevjerovatno sam zahvalna paru i njihovom timu na povjerenju i svem dobrom što čine u svijetu“, rekla je ona.

Njen odlazak dolazi u vrijeme kada se komunikacioni tim Megan i Harija već neko vrijeme suočava sa čestim promjenama osoblja. Od njihovog povlačenja sa kraljevskih dužnosti i preseljenja u Sjedinjene Države 2020. godine, nekoliko članova tima je napustilo saradnju sa parom.

Хари и Меган

Scena

Ocu Megan Markl amputirana noga!

Prošle godine, portparolka Ešli Hansen je podnijela ostavku nakon dvije godine kako bi pokrenula sopstvenu konsultantsku kompaniju. Tri člana komunikacionog tima su takođe otišla tokom leta, uključujući Čarlija Gipsona i Kajla Buliju, dok je Emili Robinson, imenovana direktorka komunikacija, napustila tu funkciju nakon samo četiri mjeseca u oktobru.

Mejns je sarađivala sa kompanijom Method Communications, koja je angažovana kao spoljna komunikaciona podrška za Megan i Harija, a njen fokus je bio uglavnom na odnosima sa javnošću vojvotkinje. Komunikacije princa Harija uglavnom je vodio Lijam Magvajer, direktor komunikacija za Veliku Britaniju i Evropu, prenosi Kliks.

Megan Markl

princ Hari

Otkaz

