Evo gdje će glumiti Megan Markl nakon 8 godina pauze

07.11.2025
13:13
Komentari:0
Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl vratila se filmu osam godina nakon napuštanja Holivuda, a kako prenose mediji biće dio ekipe filma "Close Personal Friends".
Pored nje, u filmu glume i Lili Kolins i Bri Larson, britanskim glumcem Henri Goldingom, kao i sinom Meg Rajan i Denisa Kvejda, Džek Kvejdom, prenosi San.
Vojvotkinja od Saseksa će u filmu glumiti samu sebe. U filmu "Close Personal Friends" riječ je o dva para, od kojih je jedan slavan, a drugi ne.
Izvor iz studija rekao je za San da je ovo veliki trenutak za Megan Markl i da označava povratak onome što zaista voli. Markl je u podkastu prije tri mjeseca priznala da joj ponekad nedostaje gluma.
Ona je neposredno prije vjeridbe za britanskog princa Harija 2017. godine, objavila da odustaje od glume, prenosi B92.
