Evo gdje će glumiti Megan Markl nakon 8 godina pauze

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl vratila se filmu osam godina nakon napuštanja Holivuda, a kako prenose mediji biće dio ekipe filma "Close Personal Friends".

Pored nje, u filmu glume i Lili Kolins i Bri Larson, britanskim glumcem Henri Goldingom, kao i sinom Meg Rajan i Denisa Kvejda, Džek Kvejdom, prenosi San.

Scena Megan Markl podijelila emotivan snimak sa djecom, raznježila čak i one koji je ne vole

Vojvotkinja od Saseksa će u filmu glumiti samu sebe. U filmu "Close Personal Friends" riječ je o dva para, od kojih je jedan slavan, a drugi ne.

Izvor iz studija rekao je za San da je ovo veliki trenutak za Megan Markl i da označava povratak onome što zaista voli. Markl je u podkastu prije tri mjeseca priznala da joj ponekad nedostaje gluma.

Ona je neposredno prije vjeridbe za britanskog princa Harija 2017. godine, objavila da odustaje od glume, prenosi B92.