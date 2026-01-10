Logo
Hladnoća loše utiče na telefone, evo kako da "prežive" zimu

10.01.2026

21:39

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Kada se telefon brzo prazni pri niskim temperaturama mnogi tada pomisle da je već dotrajao, ali istina je mnogo jednostavnija i glasi da je hladnoća jedan od najvećih neprijatelja naših pametnih telefona.

Većina današnjih telefona projektovana je da normalno radi na temperaturama između nula i 35 stepeni Celzijusa. Sve ispod nule smatra se nepovoljnim uslovima, a na temperaturama od minus 10 stepeni i niže, problemi postaju gotovo izvjesni. Telefon tada ne mora trajno da se pokvari, ali može početi da se ponaša nepredvidivo npr. da se gasi, usporava, ne reaguje na dodir ili pogrešno prikazuje stanje baterije.

Razlog za to nije elektronika u užem smislu, već hemija koja se dešava u litijum-jonskoj bateriji.

Hladnoća uništava bateriju na duže staze

Na hladnoći se hemijske reakcije u bateriji znatno usporavaju. Telefon tada misli da nema dovoljno energije, iako baterija realno nije prazna. Zbog toga se uređaj često iznenada ugasi, a kada se ponovo unese u toplu prostoriju i malo zagrije, baterija se misteriozno vrati na prethodni procenat. Ipak, ponavljanje ovakvih ciklusa može dugoročno oštetiti bateriju i skratiti joj životni vijek.

Još ozbiljniji problem nastaje ako se telefon ostavi napolju duže vrijeme, na primjer u automobilu preko noći. Na ekstremnoj hladnoći, ispod minus 20 stepeni, može doći do trajnog oštećenja baterije, ali i kondenzacije vlage kada se telefon naglo unese u toplo okruženje. Ta vlaga može završiti tamo gdje ne bi smjela, recimo na kontaktima i čipovima, i izazvati kvarove koji se ne vide odmah, ali se pojave kasnije.

Najvažnije da telefon držite blizu tijela

Zanimljivo je da hladnoća ne utiče samo na bateriju. LCD i OLED ekrani na niskim temperaturama mogu postati sporiji, pa animacije djeluju tromo, a boje mogu izgledati blijeđe. Kod nekih modela ekran čak može kratkotrajno “zamrznuti” dodir, pa telefon ne reaguje kako treba. To nije znak kvara, već reakcija materijala na nisku temperaturu.

Zaštita telefona zimi ne zahtijeva posebnu tehnologiju, već malo pažnje i navika. Najvažnije je da telefon držite blizu tijela, u unutrašnjem džepu jakne ili kaputa, gdje ga grije tjelesna toplota. Spoljni džepovi pantalona ili torbe koje dugo stoje napolju najčešći su razlog za naglo pražnjenje baterije. Futrole, naročito one deblje ili kožne, mogu dodatno pomoći jer djeluju kao izolacija i usporavaju hlađenje uređaja.

Nemojte puniti hladan telefon

Važno je i kako punite telefon tokom zime. Punjenje hladnog telefona, naročito ako je bio izložen minusu, može oštetiti bateriju. Idealno je sačekati da se uređaj prirodno zagrije na sobnu temperaturu prije nego što ga uključite u punjač. Brzi punjači u tom trenutku nisu najbolja ideja, jer dodatno opterećuju bateriju koja je već pod stresom.

Ako koristite telefon za navigaciju ili razgovore na otvorenom, zimi je pametno smanjiti osvjetljenje ekrana i zatvoriti aplikacije koje troše mnogo energije. Što se baterija manje opterećuje, to će se sporije prazniti na hladnoći. Neki telefoni imaju i posebne režime za štednju energije koji mogu biti vrlo korisni upravo u zimskim uslovima, prenosi Kurir.

