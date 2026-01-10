Auto pregazio maloljetnice kada su pale sa sanki: Procurio uznemirujući snimak nesreće

Pojavio se snimak nesreće u Kraljevu kada je auto pregazio djevojke koje su pale sa sanki koje je vukao drugi auto.

Novinar Mladen Mijatović objavio je snimak zastrašujuće saobraćajne nesreće koja se dogodila u selu Mrsać kod Kraljeva u četvrtak 8. januara ove godine kada je automobil pregazio dvije djevojke koje su bile na sankama koje je vukao drugi automobil kojim je upravljao njihov drug.

Obje djevojke su nakon nesreće prevezene u bolnicu u Kraljevu i prema poznatim informacijama beogradskih medija odranije, jedna djevojčica ima teške povrede potkoljenice dok druga ima povredu glave.

Kako se vidi na snimku, dvije maloljetne djevojke, starosti 16 i 17 godina, su sele na sanke i vukao ih je drugar iz prvog automobila. Nepoznata osoba sedi u otvorenom gepeku i snima ih od napred dok ih auto marke "folksvagen" vuče.

Iza njih je drugi automobil marke "fijat punto" koji ih prati. Kada su obe pale sa sanki, vozač "fijata" nije uspio da se zaustavi i udario ih je.

"Reci mu da uspori", čuje se kako jedna djevojka viče u jednom trenutku dok ih sve brže vuče drugar u "folksvagenu".

Prema informacijama Mijatovića, oba vozača su uhapšena. Prvim autom, koji je vukao sanke, je upravljao mladić L.P. (19), dok je "fijatom" upravljao Đ.J. (35).

"Nikada ne radite nešto slično. Jedan auto vuče devojke na sankama dok ih drugi 'obezbjeđuje' da ne naleti neko na njih.

Međutim, nije lako zaustaviti vozilo po snijegu, ali se lako desi nesreća. Maloljetne djevojke su teško povrijeđene kada su pale sa sanki, a na njih je naletio auto koji ih je obezbjeđivao. Uhapšena obojica vozača", naveo je Mijatović u objavi ispod snimka, a prenosi Mondo.